Tegenvallende vraag: VW legt productie ID.3 en Cupra Born nog maar eens stil

Door: BV

Volkswagen snoeit nog maar eens in de productieschema’s voor de elektrische iD.3 en zustermodel Cupra Born. In plaats van drie ploegen zullen voortaan nog slechts twee ploegen aan de slag blijven in de productievestiging in Zwickau.

Ook ID.4, ID.5 en Audi Q4 verkopen onvoldoende

Het is de zoveelste inkrimping van het productieritme van elektrische auto’s bij de verschillende merken van de groep. Vorige maand pauzeerde het bedrijf ook al tijdelijk de productie van de ID.4, de ID.5 en de twee varianten van de Audi Q4 e-tron. Aan de oorzaak ligt telkens de tegenvallende vraag naar elektrische auto’s en de toegenomen concurrentie van in China gebouwde elektrische voertuigen.

Audi Brussel grijpt naast productiecontract

Eén en ander heeft ook gevolgen tot in ons land. De Audi-fabriek in Brussel zou de Q4 e-tron gaan bouwen, maar dat plan gaat voorlopig niet door. Het bedrijf heeft tegen eerdere verwachtingen in de productiecapaciteit niet nodig. De fabriek in Zwickau kan jaarlijks 360.000 voertuigen bouwen, maar produceerde in 2022 slechts 218.000 auto’s. Hoeveel dat er dit jaar worden, is nog niet bekend.

Waarom dan geen goedkopere versies?

Volkswagen mag dan wel kampen met tegenvallende verkoopscijfers van elektrische auto’s, maar plannen om meer betaalbare versies van bestaande productlijnen op de markt te brengen, werkt het voorlopig niet uit. Zo kondigde het al bij de lancering van de ID.3 een variant aan met een 45kWh-accu die beschikbaar zou zijn ‘vanaf 30.000 euro’. Vandaag is die versie nog steeds niet gecommercialiseerd en kost de ID.3 in ons land - met een batterij van 60kWh - al meteen 46.000 euro. Intussen kondigde het bedrijf wél een elektrische ID.2 aan -

https://www.auto55.be/nieuws/34623-id2-de-betaalbare-elektrische-volkswagen-van-de-toekomsteen kleinere elektrische auto die vanaf 25.000 euro te koop zou moeten zijn, maar nog enkele jaren op zich zal laten wachten.