Groter, luxueuzer, zuiniger en... nog altijd betaalbaar? Dacia presenteert nieuwe Duster

Door: BV

Dacia was aanvankelijk niet eens bestemd voor West-Europa. Het was de enorme aandacht van pers en publiek voor de eerste Logan - toen slechts 5.000 euro duur - die het merk naar onze contreien lokte. Het werd een succesverhaal dat misschien pas écht begon in 2010, toen het met de Duster een model voorstelde dat niet alleen praktisch was, maar ook aantrekkingkracht uitoefende.

De Duster schoot zelfs enkele gevestigde media in het verkeerde keelgat. Een SUV die betaalbaar was, vanaf - destijds - slechts 11.900 euro. Plots kon de gewone werkmens ook en SUV kopen, en dat was toch nergens voor nodig? Maar Dacia zou gelijk krijgen. De eerste twee generaties van het model zijn een onwaarschijnlijk succes gebleken. Zelfs vandaag hangt aan die ruime Duster nog altijd een prijskaartje vanaf zo’n 18.000 euro. Maar ook Dacia verandert…

Ook een nieuwe Dacia mag aantrekkelijk zijn

Generatie drie van de Duster oogt in de eerste plaats anders. Hoekiger, strakker… volwassener. Er ging duidelijk meer aandacht naar de styling dan tot op heden het geval is. Ook aan de binnenkant, waar de nieuwe Y-vormige stijlelementen van de buitenzijde worden doorgetrokken in zaken als de verluchtingsroosters. Het interieur zal ook de vruchten plukken van het modernere onderstel waarop de nieuwe Duster gebaseerd is. Terwijl de lengte grosso modo hetzelfde blijft, zal er toch meer ruimte overblijven voor inzittenden en bagage. En Dacia belooft ook minder geluid en trillingen.

Meer snufjes in de nieuwe Dacia Duster

Aan de uitrustingslijsten zal straks blijken dat ook Dacia zich te plooien heeft naar de wildgroei aan elektronische snufjes die Europa oplegt. Hij zal dus beschikken over snufjes als een rijstrookassistent, automatische noodremfunctie met voetgangerdetectie, een verkeersbordlezer, een snelheidsregelaar met radar enzomeer. Daarnaast is ook de verwachting van de klant geëvolueerd en dat betekent dat je in het interieur ook dingen vindt als een 7” digitaal instrumentarium en een tot 10” gegroeid multimediascherm voor de middentunnel.

Vaarwel diesel

Misschien nog belangrijker zijn de wijzigingen die straks onderhuids worden doorgevoerd: het motorenpalet wordt helemaal herschikt. Een diesel is er niet meer bij. Het zwaartepunt in het gamma is een 1,2 liter turbo-benzinemotor met drie cilinders.Goed voor 130pk en gezegend met de ondersteuning van een kleine elektromotor (mild hybrid). Er staat trouwens ook een fabrieks-LPG-versie op de leverlijst. Die houdt niet alleen 50 liter benzine in de tank, maar kan met nog eens 50 liter LPG (je kan ze allebei opgebruiken) uitpakken met een totaal rijbereik van 1.300 kilometer. Maar het belangrijkste nieuws is wellicht wel de komst van een volwaardige hybride. Die combineert elektrische aandrijfkracht met een 1,6l benzinemotor. Samen goed voor 140pk.

Zowel versies met voorwielaandrijving als - op selecte versies - vierwielaandrijving zijn van de partij. Een nieuwe reeks rijprogramma’s moet de terreinwaardigheid van de Duster ten goede komen. Inderdaad - de Duster heeft nu verschillende elektronische instellingen die geoptimaliseerd zijn voor verschillende types ondergrond (asfalt, gravel, sneeuw… ect). Een beetje zoals je bij Land Rover al jaren vind.

En de prijs?

Dat de Duster straks weer duurder wordt, is onvermijdelijk. Maar hoeveel duurder? Dat wil vandaag nog niemand zeggen. De marktintroductie is pas voor in de loop van 2024. Dat bij Dacia wordt ingezet op een ‘beperkte prijstoename’ wil het merk wel kwijt. Dat wil zeggen: hij zal géén 25.000 euro (instapprijs) kosten. Misschien komt hij zelfs niet voorbij de 20.000…