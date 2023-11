VAB gezinswagens van het jaar: gezinnen kiezen massaal Chinees

Door: BV

Al voor de 37ste keer organiseerde VAB de verkiezing van de Gezinswagen van het Jaar. Een uniek concept waarbij de mening van een professionele jury gecombineerd wordt met die van gezinnen die allemaal van de deelnemende auto’s gaan proeven op het en om het circuit van Zolder. Tenslotte speelt sinds kort ook de kilometerkostprijs - vooral gedicteerd door aankoopprijs en verbruikskost - en belangrijke rol in de toekenning van de punten.

Onwaarschijnlijk veel auto voor het geld

Gekozen wordt er nog steeds in drie categorieën. De eerst zijn de gezinswagens tot 25.000 euro. Een segment dat vooral door compacte auto’s wordt gedomineerd, maar toch gewonnen wordt door een heus ‘ruimtewonder’. De Renault Clio (derde plaats) en Skoda Fabia (tweede plaats) worden er immers de loef afgestoken door de Dacia Jogger. Dat merk presenteert binnen het vooropgestelde budget immers niet alleen een break, maar ook zeven zitplaatsen. Bovendien lust de auto niet alleen benzine, maar ook LPG - wat de kilometerkostprijs verder drukt. En uit de commentaren van de jury mag blijken dat de auto dan ook ngo eens fijn rijdt.

BAIC is de beste tot 38.000 euro…

De organisatie noemt het zelf ‘de grootste verrassing van deze editie’. Het is immers het relatief onbekende Chinese BAIC dat met de X55 - een SUV met wat coupé-achtige accenten - de hoofdvogel afschiet. Een scherpe aankoopprijs en interessante kilometerkostprijs gaven de doorslag, maar het model kon met name bij de gezinnen ook op veel bijval rekenen. ‘Aangenaam om mee te rijden, mooi en goed uitgerust’. Ook de garantie van 5 jaar speelt volgens VAB een rol. En toeval of niet, maar ook deze versie pronkt met LPG. Een aandrijfvorm die in de praktijk geen enkele rol van betekenis speelt in België wint het dus twee keer in deze verkiezing. De andere auto’s op het podium zijn hier de Skoda Karoq (tweede plaats) en Peugeot 408 (derde plaats).

Chinese dominantie bij elektrische auto’s

Vorig jaar was BYD nog de verrassing van de gezinswagenverkiezing. De Atto 3 werd als winnaar in de categorie elektrisch (tot 52.000 euro) gekroond. En dit jaar heeft het merk wéér een winnaar te pakken. Dit keer is het de Dolphin die de concurrentie naar huis rijdt. Z’n combinatie van prijs, kwaliteit en rijbereik wordt als ‘onklopbaar’ weggezet. De Dolphin is compact, maar biedt binnenin toch heel wat ruimte.

Minstens zo opmerkelijk: hoewel het niet ontbrak aan deelnemers van Europese, Koreaanse of Japanse origine, is de ganse top 3 in deze categorie Chinees. Er kleeft in beide gevallen een oorspronkelijke Europese naam op de auto’s, maar inmiddels zijn die merken door China geassimileerd. De MG 4 eindigt op de tweede plaats. En de Smart #1 nestelt zich op het laagste ereschavot. Of er nog iemand twijfelt dat de Chinezen klappen gaan uitdelen met hun elektrische auto’s?