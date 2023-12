Nieuwe auto’s verplicht met aansluiting alcoholslot

Door: BV

Vanaf de zomer van volgend jaar moeten alle nieuwe auto’s uitgerust zijn met een aansluiting voor een alcoholslot. Het is de zoveelste uitbreiding op de lijst met verplichte voorzieningen in een nieuwe auto.

Alcoholslot in België verplicht voor extreme overtredingen

België is één van de landen die mensen die dronken achter het stuur kruipen een alcoholslot voor de auto kan opleggen. Rechters in ons land kunnen het opleggen als je betrapt wordt met meer dan 0,8 promille in je bloed of bij recidive, behalve als zij in hun uitspraak uitdrukkelijk motiveren waarom niet. En bij meer dan 1,8 promille zijn ze zelfs verplicht om het alcoholslot op te leggen. Dat 'slot' is een apparaatje waarin de bestuurder moet blazen. Als die teveel gedronken heeft, zal de auto vervolgens weigeren te starten.

Het systeem houdt in theorie dronken bestuurders van achter het stuur. In de praktijk wordt het weinig toegepast en is het duur. En volgens sommige critici zou het ook fraudegevoelig zijn. Volgens Vias zijn er in ons land veel letselongelukken waarin alcohol een rol speelt.In 2022 waren dat er volgens het private bedrijf dat in opdracht van de overheid en private opdrachtgevers veiligheidsonderzoeken uitvoert, tot 12 per dag.

Aansluiting verplicht op nieuwe auto's

Sinds 2022 zijn nieuw ontwikkelde auto’s al voorzien van een aansluiting voor een alcoholslot. Vanaf 7 juli 2024 zal dat het geval moeten zijn voor alle auto’s die nieuw verkocht worden. Het gaat voor de duidelijkheid niet om het meettoestel zelf, dat duizenden euro’s kan kosten. Het gaat louter om de stekker met de software die moet communiceren met een meettoestel. De kost zou 'beperkt' zijn.

Automerken worden dus verplicht om hun bestaande modellen aan te passen of te stoppen met ze te verkopen. De Scandinavische landen zijn voorlopers bij het gebruik van alcoholsloten. In Zweden en Finland moeten beroepschauffeurs blazen bij elke startbeurt. Maar er zijn ook Europese landen waar het systeem nauwelijks tot niet wordt toegepast. In heel wat landen is er niet eens een wettelijk kader voor.