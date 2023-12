Grootste autoverhuurders zweren Tesla af: dit is de reden

Door: BV

Autoverhuurbedrijf Sixt wil van de Tesla’s in z’n wagenpark af. Auto’s die aan het einde van hun levensduur zijn, worden niet meer vervangen. Elektrische auto’s van andere merken worden wel nog aangekocht. Sixt zal onder meer 100.000 elektrische auto’s van de Chinese fabrikant BYD aan z’n aanbod toevoegen. Zo’n 20 procent van de vloot van de verhuurder is momenteel geëlektrificeerd, maar tegen 2030 moet dat minstens 70 procent zijn.

Te lage restwaarde

Sixt geeft de hoge aankoopprijs en lage restwaarde aan het einde van de levensduur op als één van de belangrijkste redenen voor het mijden van nieuwe Tesla’s. De spectaculaire prijsdalingen waar het Amerikaanse merk de jongste tijd mee uitpakte, zorgen ervoor dat de auto’s op de tweedehandsmarkt ook veel goedkoper verhandeld worden. Een pil die ook particuliere bezitters van een Tesla moeten slikken. Sommige leasingmaatschappijen moeten om dezelfde reden ook niet meer van Tesla weten. Maar de herverkoopwaarde is niet de enige reden.

Herstellingen zijn duurder

Volgens het Duitse opinieblad Focus haalt Sixt ook de hoge herstelkosten aan. Hoewel het onderhoud van elektrische auto’s goedkoper is, blijken herstellingen duurder te zijn. Bovendien zouden de auto’s met name bij problemen met de accu geregeld lang uit dienst zijn. Volgens de publicatie betaalt de verhuurder - of de klant - het gelag voor de budgetvriendelijke productiemethodes van Tesla.