Oer-4x4 Lada Niva krijgt grote upgrade

Door: BV

Er zijn zo van die terreinwagens die het eeuwige leven lijken te hebben. De Lada Niva hoort daarbij. De Russische autobouwer Avtovaz introduceerde het model in 1977. Sindsdien is het model altijd in productie gebleven. Het werd al meermaals aangepast, maar wijzigingen blijven steevast beperkt tot het absolute minimum. Maar ditmaal is er groot nieuws.

Je ziet het niet

De uiterlijke aanpassingen zijn ofwel onbestaande of miniem. En dat geldt ook voor het interieur, dat nog steeds baadt in harde plastics en in 2019 de laatste keer werd aangepakt. Het is naar verluidt wel erg robuust. Waar dat grote nieuws dan precies zit? Wel, onder de kap. Daar wordt de 1,7l viercilinder benzinemotor met 83pk vervangen door een vernieuwde krachtcentrale. De grootste verdienste is niet z’n bescheiden vermogenswinst, maar z’n betere eco-score. De jongste jaren voldeed de motor hooguit aan de Euro 2-emissienorm die al in 1996 (!!) werd ingevoerd. De jongste evolutie brengt de krachtcentrale in lijn met Euro 5-emissieregels die voor het eerst werden ingevoerd vanaf 2009. Een flinke verbetering dus.

Lada voegt daarnaast ook nog een cruciale veiligheidsvoorziening opnieuw in: ABS. We schrijven ‘opnieuw’ omdat de Niva in het verleden al leverbaar was met ABS. De Russische fabrikant (toen eigendom van Renault, maar intussen voor een symbolische Euro weer verkocht aan de Russische staat) kon niet anders dan die voorziening na het uitbreken van het conflict in Oekraïne weer verwijderen omdat het handelsboycot ervoor zorgde dat de noodzakelijke onderdelen er niet meer beschikbaar waren. Nu heeft het duidelijk een alternatief leveringskanaal gevonden.

Niet voor Europa en... toch kan je ze vinden

Officieel worden er al jaren geen Niva’s meer in Europa ingevoerd, maar onder meer in Duitsland vind je toch een handvol dealers die nieuwe exemplaren te koop aanbieden. Ze kosten er ongeveer de helft meer als in Rusland, maar het blijven zo ongeveer de goedkoopste 4x4’s op de markt. Je hebt ze er doorgaans voor minder dan 17.000 euro. In Rusland wordt de nieuwe versie van de Niva (omgerekend) eerder 10.000 euro duur, terwijl hij voorheen al vanaf 9.000 euro leverbaar was.