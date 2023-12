2 miljoen Tesla’s teruggeroepen want deze veiligheidsvoorziening zorgt net voor meer ongevallen

Door: BV

Het is intussen al lang niet meer de eerste keer dat de ‘autopilot’ van Tesla onder vuur komt te liggen. Zelfs over de naam is al heel wat te doen geweest. Omdat die de capaciteiten van het systeem te rooskleurig zou voorstellen. Het gaat in feite om een geavanceerde cruise-control. Een systeem dat de auto in z’n rijstrook houdt, de snelheid beheert en afstand houdt met andere weggebruikers.

Minder veiligheid door veiligheidssysteem

Ditmaal is er echter wat meer aan de hand want de Amerikaanse veiligheidswaakhond NHTSA heeft zich ermee gemoeid. Na een reeks ongevallen waarbij de autopilot met de vinger werd gewezen, startte die in 2021 een onderzoek. De NHTSA concludeerde dat het rijhulpsysteem leidde tot ‘een verhoogd risico op ongevallen’. Het moet daarom aangepast worden om ervoor te zorgen dat bestuurders zelf blijven opletten bij het gebruik van de Autopilot. Het eindoordeel van het veiligheidsinstituut staat haaks op wat automerken (want Tesla is op dat vlak geen uitzondering) altijd beweren over die ‘veiligheidsverhogende’ of ‘autonome’ systemen.

Tesla roept in de VS nu meer dan 2 miljoen auto’s terug voor een aanpassing. Dat ‘terugroepen’ is overigens vooral een virtuele zaak. Wellicht zal het merk een draadloze software-update doorvoeren.