Polestar mist verkoopsdoelstelling met… een kwart

Door: BV

Het Chinese Polestar is hét merk van de betaalde jubelreviews online, een grote aanwezigheid op sociale media, een serieus productoffensief en een niet aflatende stroom positief nieuws. In recente tijden wordt zo’n recept beschouwd als dé blauwdruk voor een succesvolle lancering.

Doelstelling min 25 procent

In de praktijk lijkt dat plan echter voorlopig niet te materialiseren. Tijdens het derde kwartaal van 2023 leverde het bedrijf net geen 14.000 auto’s uit. Dat is wel de helft meer dan een jaar eerder, maar het blijft fors onder de verwachtingen. Het cijfer vertegenwoordigt zelfs een daling ten aanzien van het tweede kwartaal van dit jaar, toen nog 15.765 auto’s uitgeleverd worden. De vraag naar de elektrische Polestar 2 - nog steeds het enige leverbare model van het merk - blijkt dus niet zo sterk als verwacht. Polestar ziet zich daarom verplicht om z’n verkoopsdoelstelling met zo maar eventjes een kwart naar beneden bij te stellen.

In het Chinese Hangzhou zou inmiddels wel de productie van de Polestar 4 opgestart zijn. Of die grote, snelle en dure elektrische SUV de aantallen van het merk weer kan opkrikken, is nog niet duidelijk.