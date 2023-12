Weer een nieuwe Chinese elektrische SUV voor België: Maxus eUniq6

Door: BV

Het Chinese Maxus is al even op de Belgische markt actief. Het levert bestelwagens - zowel met thermische als met elektrische motoren. Met de eUniq6 mikt de Chinese fabrikant, die deel uitmaakt van het reusachtig grote SAIC, op de 'gewone autorijder'. Hoe? Met een elektrische SUV, natuurlijk.

Wat is de eUniq6?

De eUniq6 is een SUV die zich aan de bovenzijde van het middensegment positioneert met een lengte van 4,73 meter en een breedte van 1,86 meter. Hij is ook een tikkeltje hoger dan in het segment gebruiker is - 1,73 meter. In de koffer past zo maar eventjes 756 liter bagage.

Onder de vloer zit een accu van 70kWh die een maximaal gecombineerd WLTP-rijbereik van 354km oplevert. Da’s een opgegeven energieverbruik van 21,5 kWh/100km. 35 minuten DC snelladen vult de accu van 30 tot 80 procent. Een elektromotor van 177pk en 310Nm drijft de voorwielen aan. De ruim 2,2 ton zware SUV geraakt ermee aan 100km/u in 10,5 seconden en stoomt door tot een begrensde topsnelheid van 160km/u.

Eén versie

Het gamma wordt eenvoudig gehouden. Er is maar één versie. Die omvat meteen sfeerverlichting, een digitaal instrumentarium en een ruim 10” groot centraal aanraakdisplay (met Apple Carplay en Android Auto), elektrisch verstelbare zetels, een bekleding in leder, 18-duims lichtmetalen velgen en keyless entry. Metaalkleur (800 euro) is de enige beschikbare optie.

En de prijs dan? Dat heeft Maxus gezien de nieuwe Vlaamse subsidieregeling voor de particuliere aankoop van elektrische auto’s - die maximaal 40.000 euro mogen kosten - goed bekeken: hij kost 39.990 euro.