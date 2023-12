Volkswagen ID.3 en ID.4 spectaculair goedkoper en met subsidie

Door: BV

De ID-reeks van Volkswagen - dat zijn de elektrische modellen - is altijd al aan de dure kant geweest. Er waren wel beloftes voor goedkope versies bij de lancering, maar die materialiseerden niet. Een ID.3 voor 30.000 euro beloofde VW toen het model nog maar net was voorgesteld.

Van goedkopere versies wordt nu wél werk gemaakt. Van zowel de ID.3, die tot voor kort nog minstens 48.000 euro kostte, én van de grotere ID.4 zijn er straks versies te koop die onder de drempel van 40.000 euro duiken. De reden ligt voor de hand: je kan (als Vlaming) straks profiteren van een overheidssubsidie van 5.000 euro.

Invoerder D’Ieteren past twee methodes toe om aan de (fors) lagere instapprijs te geraken. Het verlaagde prijs van de reeds bestaande versies fors. De ID.3 Pro Performance Business is er nu voor minder dan 42.000 euro. Voor 39.990 euro heb je nu ook een nieuwe variant die Pro Performance heet en die in ruil voor z’n scherpere basisprijs ook wat uitrusting prijsgeeft. Het model mist bijvoorbeeld donkere achterruiten, 18-duims lichtmetalen velgen en zelfs parkeersensoren en een achteruitrijcamera en heeft ook wat eenvoudigere verlichting. Maar de ID.3 behoudt z’n 52kWh (netto-capaciteit) accu en z’n 204pk sterke motor. Hij is met een acceleratietijd naar 100km/u van 7,4 seconden dan ook precies even snel. En hij rijdt ook nog altijd 430km ver (volgens de WLTP-cyclus).

Wie tijdelijke voorwaarden combineert en een aanschafpremie van 5.000 euro van de rekening van de Vlaamse belastingbetaler plundert kan straks al voor 32.990 euro met een ID.3 rijden.

ID.4 voor minder dan 40.000 euro alléén voor snelle beslissers

Van de ID.4 komt er eveneens een variant die onder de 40.000 euro duikt. Maar die is niet vrij leverbaar. De invoerder voorziet niet meer dan 200 exemplaren. De ID.4 in kwestie heeft eveneens een 52kWh accu, al brengt die de auto hier niet verder dan 363 kilometer. Hij ondanks z’n grotere en zwaardere koetswerk ook wat minder krachtig dan de kleinere telg. De elektromotor blijft hier beperkt tot 177pk, wat nog steeds een sprinttijd van 9 seconden oplevert. De vanafprijs van het model bedraagt 39.649 euro. In Vlaanderen zakt de prijs van het model door de aankoopbonus naar 34.649 euro.