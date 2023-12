Frankrijk: geen subsidie meer voor Chinese EV

Door: BV

Terwijl Vlaanderen vanaf 1 januari een subsidie voor een nieuwe elektrische auto invoert, zijn er andere landen die er alweer vanaf stappen. In Duitsland is ze per direct afgeschaft. En in Frankrijk worden elektrische Chinese auto’s vanaf de komende jaarwisseling niet meer gesubsidieerd, terwijl dat voor heel wat andere EV’s nog wel het geval is. Italië overweegt gelijkaardige aanpassingen.

De milieu-onvriendelijke ecologische auto

In Frankrijk kon je een overheidsstimulans tussen 5000 en 7000 euro krijgen voor de aankoop van een elektrische auto. Maar het systeem wordt er grondig hervormd. Voortaan krijgen alleen nog elektrische auto’s die bij de productie minder dan 14,75 ton aan CO2 opwekten er nog een subsidie. In de praktijk betekent het dat heel wat in China geproduceerde EV’s er nu niet meer in aanmerking komen voor subsidies. Vooral China’s vuile manier van stroom opwekken - waarbij nog intensief steenkool wordt gebruikt - nekt op die manier heel wat populaire elektrische auto’s.

Populairste EV van Frankrijk

Het belangrijkste slachtoffer is de Dacia Spring. Vandaag is dat Frankrijks populairste elektrische auto. Er zijn er al meer dan 26.000 van verkocht. Andere belangrijke modellen die er niet meer gesubsidieerd zullen zijn: de Tesla Model 3, Smart #1 en MG4. Er zijn nog wel meer auto’s die in China in ongunstige omstandigheden worden gebouwd, zoals de elektrische BMW iX3, maar door de hoge aanschafprijs vielen die al buiten de subsidieregeling en daarvoor verandert dus niks.

De Chinezen noemen de Franse maatregel zuiver protectionisme. In Peking wordt bekeken of tegenmaatregelen niet aan de orde zijn. De handelsspanningen tussen Europa en China nemen op die manier toe. Eerder dit jaar was in de Europese Commissie al heel wat te doen over oneerlijke concurrentie door China op de automarkt. Daar loopt inmiddels een onderzoek naar.