Toyota, Mazda, Subaru en Daihatsu sjoemelden bij crashtests

Er worden grote vraagtekens geplaatst bij de botsveiligheid van zo maar eventjes 64 automodellen van vier populaire Japanse merken. Toyota, Mazda, Subaru en Daihatsu hebben gesjoemeld bij crashtests, zo blijkt uit onderzoek. De verkoop van enkele betrokken modellen wordt meteen opgeschort.

Het ene Japanse autoschandaal na het andere

Geen gebrek aan schandalen in de Japanse auto-industrie, de jongste jaren. De Japanse toeleverancier Takata was verantwoordelijk voor één van de grootste terugroepacties ooit. Airbags van dat merk bleken een levensgevaarlijk gebrek te bevatten. Iets waarvan nogal wat grote automerken op de hoogte bleken te zijn. Hun winstmarges waren belangrijker dan mensenlevens. Onder meer Toyota, Nissan, Ford en Honda monteerden bewust airbags die niet voldeden.

In 2017 kwam de Japanse staalleverancier Kobe in opspraak. Dat verkocht minderwaardig staal als staal van een hogere kwaliteit. Roest was er een oppervlakkig symptoom van. Erger was dat sommige onderdelen eenvoudigweg niet zo stevig waren als beloofd. Toyota had het bijvoorbeeld in een persmededeling over ‘een ernstig probleem’. Maar de gevolgen ervan werden vervolgens toch vooral onder de mat geveegd. Een jaar eerder bleek dan weer dat er door Japanse automerken gesjoemeld was met uitstootcijfers van auto’s voor de Japanse markt.

Gesjoemel met testresultaten bij Toyota, Mazda, Subaru en Daihatsu

Ditmaal ligt de oorzaak alleszins niet bij een toeleverancier. Nadat in de lente aan het licht kwam dat enkele Japanse autobedrijven systematisch resultaten van veiligheidstests vervalsten, heeft nieuw onderzoek nu nog eens 174 onregelmatigheden aan het licht gebracht. Minstens 64 modellen van Toyota, Mazda, Subaru en Daihatsu zijn betrokken. Bij Daihatsu, een dochteronderneming van Toyota die al ruim 10 jaar niet meer actief is op de Europese markt, is met bijna elk model gesjoemeld. Van de betrokken auto’s mag je veronderstellen dat ze eenvoudigweg niet zo veilig zijn als het merk beloofd.

Toyota biedt in een persbericht alvast excuses aan voor “het ongemak en de bezorgdheid”. De levering van de getroffen modellen wordt opgeschort. Over welke modellen het precies gaat, is nog niet bekend.