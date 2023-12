Ford met Belgische piloot in World Rally Championship 2024

Door: BV

Het M-Sport Ford World Rally Team krijgt vanaf volgend jaar de versterking van een Belg voor het volledige WRC seizoen.

Op één van de twee Puma Hybrid Rally die straks door Ford in het WRC worden ingezet, zal de naam Grégoire Munster kleven. De 25-jarige piloot heeft de dubbele Belgische en Luxemburgse nationaliteit en woont in België. De man heeft er al een uitgebreid parcours opzitten. In 2019 en 2020 nam hij het stuur van een Skoda Fabia R5 en de twee daarop volgende seizoenen trad hij aan met een Hyundai i20. In het Belgische Junior-kampioenschap haalde hij twee keer de titel binnen en sinds zijn debuut in de WRC2-categorie wist hij enkele malen binnen de top vijf te finishen. Vorig jaar zat hij ook al aan het stuur van een Ford - een Fiësta.

Elke rally sneller

In 2024 zal Munster samen met vaste copiloot Louis Louka een volledig Rally1 WRC-programma afwerken. Dat is voor het eerst. “Het doel voor 2024: eerst en vooral een aantal goede resultaten behalen en rally na rally het tempo verhogen zonder fouten te maken”.

Het WRC-seizoen 2024 omvat 13 rally’s op vier continenten. Het opent op 25 januari met de legendarische Rally van Monte Carlo.