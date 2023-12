Antwerpen versoepelt toekomstige LEZ-regels

Door: BV

De toekomstige verstrenging van de toelatingsvoorwaarden voor de lage-emissiezone in Antwerpen wordt uitgesteld. De overheid beweert dat de invoering van de lage-emissiezones intussen al voor een belangrijke verbetering van de luchtkwaliteit zorgde.

Verschillende instanties trekken intussen het verband tussen de verbeterde luchtkwaliteit en de LEZ in twijfel. Mobiliteitsorganisatie Touring gelooft bijvoorbeeld dat de luchtkwaliteit ook zonder de invoering van de lage-emissiezones verbeterd zou zijn, gewoon omdat nieuwe auto’s nu eenmaal minder uitstoten dan oude en de luchtkwaliteit er daardoor al lange tijd gestaag op vooruit gaat. Een vergelijking met de verbetering van de luchtkwaliteit buiten lage-emissiezone reikt de overheid niet aan.

Diesels langer welkom in Antwerpen

Het uitstel betekent dat dieselwagens met uitstootnorm Euro 5 nog tot eind 2025 zonder beperkingen in de stad kunnen blijven circuleren. Pas vanaf 1 januari 2026 mag je dan nog alleen met diesels met euronorm 6 of jonger de stad binnen. En vanaf 2028 zal je slechts welkom zijn vanaf Euronorm 6d (een recentere subnorm). Door de aangepaste maatregelen kan je ook met een Euro 4 dieselwagen wat langer beroep doen een ‘tijdelijke toelating’. Daarvoor hanteert Antwerpen een ‘gewoon tarief’. Dat bedraagt minstens 30 euro voor een week of maximaal 365 euro voor een jaar.

Niet alleen de diesels blijven langer welkom, ook voor oudere benzinewagens is er respijt. Met een Euro 2 benzinemotor mag je nu tot 2025 Antwerpen binnen.

Meer dagpassen

Daarnaast trekt Antwerpen het beschikbare aantal dagpassen ook op. Die kan je kopen als je auto helemaal niet toegelaten is in de LEZ. Tot op heden kon je er elk jaar 8 kopen, dat worden er nu 12. In ruil voor 35 euro mag je dan een hele dag vervuilen.