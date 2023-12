Subsidie voor wie een elektrische auto koopt in Vlaanderen: dit zijn alle voorwaarden

Door: BV

Tijdens de septemberverklaring van de Vlaamse regering kwam een aankooppremie voor een nieuwe of tweedehandse elektrische auto uit de mouw. Tot 5.000 euro. Maar hoe zit het precies met de kleine lettertjes? Wat zijn de voorwaarden? Geldt de catalogusprijs of het factuurbedrag? Komt elke EV in aanmerking? Auto55.be licht toe.

Hoe groot is de premie voor een nieuwe of tweedehandse elektrische wagen?

Op aankooppremie op nieuwe of tweedehandse elektrische auto’s geldt op auto’s die vanaf 1 januari 2024 in het verkeer worden gebracht. De premie is voorzien voor drie opeenvolgende jaren en wordt elk jaar kleiner. Op een nieuwe auto die aan de voorwaarden voldoet krijg je het eerste jaar 5.000 euro. In 2025 wordt dat maximaal 4.000 euro en in 2025 zal dat zakken naar 3.000 euro. Op een occasie EV wordt dat respectievelijk 3.000, 2.500 en 2.000 euro.

Wie kan de premie aanvragen?

De premie is beschikbaar voor particulieren, vzw’s en autodeelbedrijven die een auto kopen en inschrijven op een adres in het Vlaamse gewest. Particulieren kunnen één keer van de premie gebruik maken. Grote organisaties kunnen dat meermaals doen, maar krijgen per aankoop een lager bedrag: 3.000 euro. Conventionele bedrijven komen niet in aanmerking want die genieten al van een voordelige fiscale behandeling.

Een tijdlang zag het ernaar uit dat de premie ook gebruikt zou kunnen worden om de maandelijkse huurprijs van een elektrische auto in een privaat leasingcontract te kunnen temperen. Dat idee sneuvelde echter in de laatste rechte lijn.

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden voor de premie

De premie kan aangevraagd worden voor auto’s ‘zonder CO2-uitstoot’. In theorie wil dat zeggen dat ook waterstofauto’s (met een brandstofcel) in aanmerking komen. Maar omdat een auto niet duurder mag zijn dan 40.000 euro gaat het in de praktijk alleen over conventionele elektrische auto’s met een batterij. Bij een nieuwe auto wordt alleen gekeken naar het bedrag op de factuur (inclusief BTW). Kortingen tellen dus mee, maar de overnameprijs van je huidige auto mag je niet inbrengen, wat nogal voor de hand ligt.

Welke occasie elektrische auto's komen in aanmerking?

De regeling voor tweedehandse elektrische auto’s is complexer. Die mogen oorspronkelijk niet meer gekost hebben dan 60.000 euro. Maar hiervoor geldt niet de oorspronkelijke factuurprijs, maar wel de catalogusprijs. De overheid hanteert een lijst van modellen die in aanmerking komen. Die is gebaseerd op de basisprijs van elke versie. Die tweedehandse elektrische auto moet bovendien minstens 3 jaar oud zijn, maar mag ook niet ouder zijn dan 8 jaar. Je moet die auto trouwens gekocht hebben bij een professionele handelaar.

Hou ook deze voorwaarden in het achterhoofd

Een particulier kan slechts één keer gebruik maken van de premie. Maar je moet je auto ook minstens drie jaar bijhouden. Verkoop je je auto toch te vroeg, dan kan de overheid de premie terugvorderen. En dat kan ze eigenlijk ook als je zou verhuizen naar een adres buiten het Vlaamse Gewest. Wat er gebeurt als je auto tijdens de eerste drie jaar onverwacht afgeschreven moet worden - door een ongeval bijvoorbeeld - is niet helemaal duidelijk. Terugvordering door de overheid in dat geval zou echter onlogisch zijn.

Hoe kan je de subsidie voor de aankoop van een elektrische auto aanvragen?

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft een speciale website. Als je een auto koopt moet je daar de koopovereenkomst aanmelden. Daarvoor het je 90 dagen de tijd. Als je auto geleverd wordt heb je na de inschrijving van de auto weer negentig dagen tijd om via dezelfde website een kopie van de factuur, het betaalbewijs en het inschrijvingsbewijs door te sturen. Vlaanderen stort vervolgens de premie op je rekeningnummer. Dat betekent inderdaad dat je het bedrag van de subsidie enkele maanden zelf moet voorschieten.

Verrassend: ook deze categorie komt in aanmerking

Ook voertuigen in de categorie L7e-C komen in aanmerking. Dat zijn vierwielers die vallen in de categorie van de ‘micromobiliteit’. Het zijn kleine voertuigen die niet sneller kunnen dan 90km/u. De regering vindt die voertuigen immers interesssant binnen een stedelijke mobiliteitscontext. Onder meer de Microlino valt in deze categorie. Er is wel een extra beperking: de premie is beperkt tot 25 procent van de aankoopprijs. Opletten ook: heel wat microcars vallen onder kwalificatie L7e-B (meestal beperkt tot 45km/u). Die komen niét in aanmerking.