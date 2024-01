Skoda heeft nu plots elektrische Enyaq voor minder dan 40.000 euro

Door: BV

Vanaf 1 januari 2024 kan de Vlaming profiteren van een premie tot 5.000 euro bij de aankoop van een elektrische auto (zie hier hoe je in aanmerking komt voor de EV-premie). Dat leidde al tot enkele opmerkelijke prijsverlagingen van elektrische auto’s die eerder veel te duur bleken. Onder meer bij Volkswagen bleek de vijfdeurs ID.3 én de SUV ID.4 (in een beperkte oplage) plots fors goedkoper aangeboden te kunnen worden. Nu volgt Skoda ook met een nieuwe instapversie van de Enyaq - eigenlijk de tegenhanger van de reeds aangehaalde VW.

Skoda Enyaq 60 Go

De Skoda Enyaq 60 Go heeft een relatief compacte batterij van 60kWh en een maximaal rijbereik tot 400 kilometer. Met 180pk en 310Nm voor de achterwielen kan je ondanks het forse gewicht nog altijd vanuit stilstand naar 100km/u accelereren in 8,7 seconden. De accu kan tot 120kW snelladen. Dat betekent dat je in ideale omstandigheden in een half uur kan bijladen van 10 naar 80 procent.

Op de uitrusting is niet al teveel beknibbeld. Een 13 inch infotainmentscherm en automatische airco zijn nog steeds van de partij, maar voor een adaptieve Cruise Control moet je via het infotainmentsysteem een aankoop doen, ofschoon alle noodzakelijke hardware (zoals de radar) reeds in de auto zitten.

Net onder de drempel

Wat dat dan allemaal kost? Wel, met een actieprijs van 39.990 euro blijft de Enyaq 60 Go nét onder de drempel van 40.000 euro. Dat bedrag is vertegenwoordigt een feitelijke prijsverlaging van 6.300 euro (ten aanzien van de prijs tot eind 2023). Particulieren die premiegerechtigd zijn, zetten hem nu op de oprijlaan vanaf 34.990 euro. Skoda pakt in januari trouwens uit met heel wat saloncondities, maar die zijn op deze uitvoering niet van toepassing.