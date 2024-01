Porsche Taycan - 66,5%

Het ‘premium’ Porsche maakt met de Taycan zijn reputatie alvast niet waar. De Taycan is de minst betrouwbare elektrische auto van allemaal. Het afgelopen jaar ging er bij zo maar even 46 procent van de auto’s in het onderzoek iets mis. Vooral de elektronica van het infotainmentsysteem en de airco gingen vaak stuk. De herstelling duurde in tweederde van de gevallen meer dan een week. Eén lichtpuntje: Porsche rekent ze niet aan.