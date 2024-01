China wordt grootste auto-exporteur ter wereld

Door: BV

De top-3 van de landen die het meeste auto’s exporteren bestaat al een hele tijd uit Japan, Duitsland en Zuid-Korea. Meestal wint Japan die wedstrijd. Maar voor 2023 lijkt China ze allemaal de loef af te steken. De export uit die communistische dictatuur steeg zo spectaculair dat het land in één klap bovenaan zou kunnen eindigen.

Spectaculaire stijging

De exportcijfers uit China waren al het ganse jaar opvallend hoog. Tijdens het eerste kwartaal van 2023 was China plots de grootste auto-exporteur ter wereld. En het lijkt die voorsprong niet meer uit handen te geven. Japan exporteerde tijdens de eerste 11 maanden van 2023 nochtans 3,99 miljoen nieuwe auto’s. Daarmee verbeterde het haar prestatie van een jaar eerder met 15 procent. Maar China exporteerde volgens de China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) tijdens dezelfde periode 4,41 miljoen nieuwe auto’s. Een spectaculaire stijging van zo maar eventjes 58 procent ten aanzien van dezelfde periode in 2022. Voorsprong die het naar alle waarschijnlijkheid niet meer uit handen zal gegen.

Rusland op één

De grootste individuele Chinese exportmarkt voor China is Rusland. Daar gingen zo maar eventjes 730.000 auto’s heen. Zeven keer meer dan in 2022. Westerse automerken trokken zich daar na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne noodgedwongen terug. China, dat zich van Europese of Amerikaanse beperkingen niks aantrekt, zag een opportuniteit. De tweede grootste individuele exportmarkt voor in China gebouwde auto’s is Mexico. Daar steeg de afname van in China gebouwde auto’s in één jaar tijd met ruim zeventig procent, tot 330.000 auto’s. En ja, natuurlijk steeg ook de export naar ons Oude Continent sterk, al zijn de gecumuleerde cijfers (van alle landen samen) nog niet vrijgegeven.

Ook ‘Europese’ auto’s uit China

Lang niet al die exportauto’s dragen een merklogo dat Chinees overkomt. BYD is weliswaar één van de grootste exporteurs, maar ook het Europees klinkende maar feitelijk Chinese MG en Polestar staan op de lijst. Het Amerikaanse Tesla bouwt er auto’s en ook het Europese Volvo, BMW, Citroën, Dacia, Lotus… produceren tegenwoordig auto’s op Chinese bodem.