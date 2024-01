Strategiewijziging: Audi zet weer in op verbrandingsmotoren

Door: BV

Het is zo onderhand een publiek geheim dat het met de agressieve elektrificatiestrategie van de Volkswagen-groep niet loopt zoals verhoopt. Gernot Döllner, de baas van Audi, gaf dat deze jaarwisseling toe tijdens een interview met persagentschap Bloomberg. De strategie wordt niet helemaal afgezworen, maar intussen heeft Audi een redmiddel: het nieuwe PPC-platform dat… speciaal voor auto’s met verbrandingsmotoren gemaakt is.

Het verschil tussen theorie en praktijk

Zoals alle in Europa gevestigde merken verkondigt Audi braaf het geloof in de elektrificatie. “Tegen het eind van decennium maken alleen elektrische auto’s de dienst uit”, klinkt het er. Maar intussen ontwikkelde het bedrijf toch maar mooi een nieuw platform dat specifiek bedoeld is voor modellen met een verbrandingsmotor. Daarop zal het merk steunen om op korte termijn de verkoopvolumes op peil te houden. “Tot de markt en de voorkeuren van de klanten evolueren”.

Voorlopig geen extra elektrische modellen meer

Dit jaar introduceert Audi de nieuwe A6 Avant e-tron (foto's bij dit artikel): een elektrische tegenhanger voor de bestaande A6-modelreeks. Die versterkt het gamma van de e-tron GT, de Q8 e-tron - eigenlijk een update van de inmiddels verouderde Audi e-Tron - en de Q4 e-tron die de hooggespannen verwachtingen van het eerste uur niet waarmaakt. De ontwikkeling van andere nieuwe modellen die op de agenda stonden, wordt uitgesteld.