Deze smartphonefabrikant gaat elektrische auto’s met V6 of V8 bouwen

Door: BV

Er wordt al langer gesproken over technologiemerken die hun intrede op de automarkt zouden maken. Over een auto van Apple wordt al tijden gespeculeerd. Sony zal straks samen met Honda elektrische auto’s maken. En de Chinese smartphonefabrikant Huawei ging met de Chinese autobouwer Seres in zee om AITO - nog maar eens een nieuw automerk - op te richten. Maar het is Xiaomi, ook een Chinese smartphonefabrikant, die ze allemaal de loef afsteekt. Dat stelt nu immers de SU7 voor. Een elektrische auto die er uitziet als een kruising tussen een Tesla Model 3 en een Porsche Taycan.

Flitsende prestaties

De sedan is 5 meter lang, 1,96 meter breedt en amper 1,46 meter hoog. De snelste versie heeft een 299pk sterke motor bij de voorwielen terwijl de achterwielen met 374pk het asfalt zullen geselen. Samen goed voor 673pk dus, bij een leeggewicht van 2,2 ton, met inbegrip van een riante accu van 101kWh. In die versie gaat de SU7 naar 100km/u in 2,78 seconden en kan hij doorzoemen tot 265km/u. De wereld is dus nog maar eens een supersnelle EV rijker, terwijl je daar bij ons in elk geval echt niks meer mee aan kan vangen. Maar hij heeft ook een rijbereik van 800km, volgens de Chinese methode om rijbereik af te berekenen. Andere verseis zijn 299 of 374pk sterk en krijgen een kleinere 75kWh-accu. Ze zijn minder snel en rijden minder ver - al gooien een acceleratietijd van 5,3 seconden of een autonomie van 678km nog altijd grote ogen.

Idiote naam, maar Porsche deed het voor

Waar Xiaomi minder indruk mee maakt, is met de naamgeving. De versies heten imemrs V6, V6s of V8. Inderdaad: namen die verwijzen naar de opstelling en het aantal cilinders van een verbrandingsmotor en dus geen enkel uitstaans hebben met een elektromotor. Op sociale media wordt er alleszins laatdunkend over gedaan. Er is nochtans een precedent - en niet van de minste. Porsche noemt de snelste versies van de Taycan immers ook ‘Turbo’, ofschoon die elektrische auto’s dat natuurlijk ook niet aan boord hebben. Een turbo is immers een toestel dat meer vermogen opwekt door meer lucht in de cilinders van verbrandingsmotoren te jagen. De benaming Taycan Turbo is dus net zo onzinnig.

Chinese spionage?

Van een auto die wordt gebouwd door een smartphonefabrikant mag je natuurlijk verwachtezn dat er veel aandacht wordt besteed aan schermen. En de SU7 stelt niet teleur. In het interieur zit een 16,1 inch wegklapbaar infotainmentscherm en het head-up-display heeft een diameter van zo maar eventjes 56 inch.

Hoewel hij nog niet voor meteen is, heeft Xiaomi wel degelijk Europese plannen. Of de auto ook in Amerika zal aanbelanden, is nog onduidelijk. Daar wordt van telefoons van Chinese makelij beweerd dat ze spionage-apparatuur bezitten. Wat moet dat dan zijn als die merken ook auto’s gaan bouwen…