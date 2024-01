Uitstel voor 5000 euro Vlaamse premie elektrische auto

Door: BV

Het was dé verrassing van de septemberverklaring van de Vlaamse regering: een aankoopsubsidie voor een elektrische auto. Tot 5.000 euro voor wie een elektrische auto van maximaal 40.000 euro kocht (zie alle details en voorwaarden hier). Vanaf 1 januari zou die ingaan. Een website om het administratieve luik te vervullen - de premie aan te vragen dus - zou uiterlijk 8 januari realiteit zijn. Niet dus. Het project zit vast in de administratieve mallemolen.

Nog niet rond

Het besluit met de voorwaarden, procedure en de bedragen werd op 10 november van vorig jaar door de Vlaamse regering principieel goedgekeurd. Voor de uitvoering moet echter ook nog gewacht worden op het advies van de Raad van State, de definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering en de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken mikt nu op medio februari.

Niet alleen is de website waarop de premie kan aangevraagd worden, nog niet beschikbaar - het is in theorie ook nog steeds mogelijk dat de voorwaarden gewijzigd moeten worden. De Raad van State kan met z’n advies nog aanpassingen forceren. Intussen worden auto’s die ogenschijnlijk in aanmerking komen voor de Vlaamse premie gretig aan klanten verkocht. Of die zich altijd bewust zijn van het feit dat de premie nog niet definitief is goedgekeurd, is een open vraag.