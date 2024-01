Tesla veegde jarenlang levensgevaarlijke problemen onder de mat, maar valt nu door de mand

Door: BV

Er gaan al jaren geruchten over de bedenkelijke afwerkingskwaliteit bij Tesla. Uit uitgebreide verslaggeving die persagentschap Reuters publiceerde, zou nu blijken dat er meer aan de hand is. Auto’s zouden met potentieel gevaarlijke structurele problemen kampen. Tesla zou dat al jaren weten en de schuld bewust in de schoenen van de bestuurders geschoven hebben.

Tesla bengelt al jaren onderaan de betrouwbaarheidslijst van het Amerikaanse J.D. Power-instituut. Dat doet jaarlijks onderzoek naar problemen bij nieuwe auto’s. Tesla scoort systematisch slecht, samen met EV-fabrikant Polestar. Uit dat onderzoek blijkt dat technische problemen vaak voorkomen. Reuters specificeert die ernstige gebreken nu nauwkeuriger. Zo zijn bij verschillende Tesla-modellen, minstens tot het jaar 2022, problemen aan de ophanging, steekassen, differentiëlen en stuurcomponenten veel voorkomend. Die onderdelen zijn cruciaal voor de veiligheid van inzittenden en andere weggebruikers.

Tesla wimpelde de rekeningen af op klanten

Tesla werd eerder al aangevallen door ontevreden gebruikers. In de VS was er een massaproces, maar omdat niet kon worden aangetoond dat Tesla op de hoogte was van problemen en die bewust onder de mat veegde, ontsnapte het merk aan een veroordeling. Reuters komt nu echter met documenten die aan lijken te tonen dat de fabrikant wel degelijk wist van ernstige structurele gebreken. Reuters kon zelfs beslag leggen op memo’s die door het Tesla-management naar servicecentra werden gestuurd waarin werd gesteld dat de centra de breuken moesten afwimpelen als ‘verkeerd gebruik’ door de bestuurder. Zo werd vervanging onder garantie vermeden.

Het aflopen van de garantietermijn is overigens geen beperkende factor. Ernstige gebreken aan structurele onderdelen die in normale omstandigheden niet aan slijtage onderhevig zijn moeten altijd door de fabrikant opgelost worden, ongeacht de garantievoorwaarden.

Valse verklaringen

In China werd het merk eerder door de overheid verplicht om een aantal structurele problemen met terugroepacties op de lossen. Ofschoon identieke auto’s elders werden geleverd, waaronder in Europa, leidde dat niet tot extra terugroepacties. Tesla stuurde overheden een brief waarin het ontkende dat er een probleem was. Die verklaringen aan allerhande overheden lijken nu vals te zijn.

Tot welke concrete gevolgen de onthullingen van Reuters zullen leiden, is nog onduidelijk. Dat het verhaal nog een flinke staart krijgt, ligt evenwel voor de hand.