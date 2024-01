Uit Turkije: de Togg 10F komt ook naar Europa

Door: BV

Het hoeven niet altijd nieuwe Chinese automerken te zijn. Ook Turkije heeft z’n eigen elektrische start-up. Die heet Togg. Een SUV hadden we daarvan al gezien en nu komt er nog een snelle vijfdeurs bij. Een Europese carrière staat vanaf 2025 op de agenda.

Auto is een vies woord

Togg heeft zoals veel autobouwers tegenwoordig duidelijk marketeers onder de arm genomen die vooral niks met auto’s hebben. Het wil dat woord zelf niet gebruiken in z’n communicatie. De T10F is géén auto, het is een ‘smart device’, of een ‘apparaat’. En er ligt grote nadruk op het digitale ecosysteem, de snelle internetverbinding en de beeldschermen. Het grootste heeft een diameter van 43 inch en beslaat bijna de volledige breedte van het dashboard.

Er zijn nog wel meer overeenkomsten te vinden met de jongste lading auto’s. Zo wordt er lang en breed uitgeweid over het design van de binnen- en de buitenkant, maar is het resultaat toch erg generisch. Ook dat is tegenwoordig een trend bij nieuwe auto’s - er lijkt nauwelijks nog ruimte te zijn voor karakter. Het Italiaanse stijlhuis Pininfarina heeft er zich nochtans mee gemoeid…

Tot 600km rijbereik

Op technisch vlak toont de Togg T10F zich veelbelovend. Er wordt gesproken van een rijbereik tot 600km. In dat geval heeft het model een batterij van 88,5kWh onder de vloer. Er komt ook een variant die zich beperkt tot 52,4kWh. Zowel een variant met achterwielenaandrijving (één elektromotor) als een snellere vierwielaangedreven versie worden ontwikkeld. De motoren zijn steeds 160kW sterk, wat de AWD-versie tot 320kW aan vermogen oplevert. Die versie zal meer dan 2 ton wegen, maar kan toch in slechts 4,6 seconden naar 100km/u accelereren.