VAB: elektrisch autorijden nu al fors duurder dan benzine

Door: BV

Het is één van de vele vraagtekens bij de omschakeling naar elektrisch autorijden: ‘wat kost dat nu echt?’. De autosector heeft het allemaal uitgedokterd: autorijden is duurder in aankoop, maar achteraf veel goedkoper. De zogeheten ‘TCO’ of total cost of ownership. Maar klopt dat wel?

Elektrisch autorijden is goedkoop, maar volgens VAB klopt dat niet

Wie de sector gelooft, zal daarin zien dat je elektrische auto achteraf veel meer geld waard is dan een conventioneel aangedreven exemplaar. Iets wat vandaag niet uit reëele cijfers af te leiden van valt. En dan is er natuurlijk ook nog het verbruik. ‘Want elektrisch rijden is erg voordelig’. Maar volgens cijfers van mobiliteitsorganisatie VAB klopt dat niet. Uit metingen die de organisatie uitvoerde bij meer dan 20 gezinswagens blijkt dat elektrisch autorijden vandaag al duurder is dan op fossiele brandstoffen rijden. En dit ondanks het fors lagere belastingniveau op elektriciteit.

In het kader van de jaarlijkse gezinswagenverkiezing van VAB, voerde de organisatie een heel aantal metingen en berekeningen uit. De kostprijs is daarom gebaseerd op reëele verbruikscijfers en niet op wat de fabrikant voorspiegelt. Er is immers al meermaals aangetoond dat het verbruik erg rooskleurig wordt ingeschat in officiële cijfers. Bij elektrische wagens is de afwijking, alweer volgens cijfers van VAB, zelfs nog veel hoger dan bij benzine of diesel. In een recent onderzoek bleek één elektrische auto (de Ford Mustang Mach-E ) zelfs 62 procent meer te verbruiken dan aangegeven . De metingen werden uitgevoerd bij temperaturen tussen 15 en 20 graden celcius.

Wat is de conclusie? De gemiddelde energiekost van de elektrische auto’s ligt meer dan 10 procent hoger dan die van auto’s op fossiele brandstoffen: 10,93 euro, tegenover 9,61 euro. Bovendien waren de elektrische auto’s ook gevoelig duurder dan de conventioneel aangedreven modellen. De EV’s mochten tot 52.000 euro kosten, terwijl de auto’s met verbrandingsmotor een plafond van 38.000 euro kregen.

Gelijkaardige modellen ruim 20 procent duurder in gebruik als EV

In de lijst duiken enkele modellen op die goed met elkaar vergelijkbaar zijn. De elektrische Fiat 600e, is bijvoorbeeld maar net iets kleiner dan de Fiat 500X. De eerste kost elke 100km 10,14 euro aan energie, terwijl het benzinemodel slechts 8,1 euro kost. De Hyundai Kona staat zelfs met beide aandrijfvormen in de lijst. Daar zien we een energiekost van 11,23 euro voor de EV en 7,74 euro voor de benzineversie.

Capaciteitstarief maakt zelf berekening maken alleen maar moeilijker

Zelfs los van de aankoopprijs lijkt elektrisch autorijden dus niet goedkoper, maar in sommige gevallen zelfs fors duurder te zijn dan op benzine rijden. Maar er moet nog wel genuanceerd worden. VAB hield voor de kostprijsberekening van de elektriciteit geen rekening met factoren die de kost van een laadbeurt kunnen verlagen. Er werd uitgegaan van een gemiddelde kostprijs aan een publieke laadpaal. De cijfers zijn daarom vooral relevant voor EV-rijders die vaak of uitsluitend beroep willen doen op openbare infrastructuur en minder voor wie vaak thuis aan de stekker hangt. “Omdat niet iedereen zonnepanelen (die je trouwens ook moet betalen) heeft of zelfs nog maar thuis kan laden”. De overheid wil elektrisch rijden immers niet opdringen aan mensen die over een geschikte infrastructuur beschikken. Iedereen moet aan de stekker. Daar komt nog bij dat het volgens VAB “sinds het invoeren van het capaciteitstarief onmogelijk is geworden om op voorhand degelijk in te schatten hoeveel een laadbeurt precies zal kosten”. Goedkoop opladen werd moeilijker. Gert Verhoeven van VAB concludeert daarover: “het capaciteitstarief maakt elektrisch rijden alleen maar ingewikkelder terwijl het eigenlijk transparanter moest worden”.