Al 80.000 tickets verkocht voor Autosalon dat er geen is

Door: BV

Tot vorig jaar organiseerde de koepelfederatie van autoimporteurs - Febiac - in ons land bijna jaarlijks een autosalon. Een beurs waarop bezoekers nieuwe modellen konden ontdekken, zich lieten informeren en in sommige gevallen zelfs tot een aankoop konden overgaan. 120 jaar lang werd het 99 keer georganiseerd. Maar de organisatie gaf er na vorig jaar de brui aan. Het salon was een teleurstelling voor zowel organisatoren als bezoekers. Een nieuwe editie dit jaar werd al snel door invoerder D'Ieteren (Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Microlino, Bentley, Porsche, Lamborghini...) getorpedeerd. Maar in Brussel is er straks wél een autoshow. Enkele wakkere Nederlanders sprongen in het gat. Van 17 tot en met 21 januari vind de Brussels Autoshow plaats op de Heizel. Precies dezelfde locatie als het Autosalon van weleer, maar zal toch een heel andere beurs zijn.

Een echte show

Leek het aanvankelijk nog de bedoeling om een beurs te bouwen die erg op een traditioneel autosalon leek, dan sneuvelde dat concept naarmate meer en meer automerken besloten niet deel te nemen. Uiteindelijk wordt het een echte ‘show’. Een catwalk met supercars moet één van de grootste publiekstrekkers worden. Maar er wordt ook op andere benen gehinkt. Ook motorfietsen, bestelwagens en zelfs vrachtwagens zouden van de partij zijn. Young- en oldtimers krijgen ook een plaatje. En er zullen auto-influencers opdagen. De beurs wordt uiteindelijk 60.000 vierkante meter groot - meer dan aanvankelijk gedacht. Ze zal de paleizen 5, 6, 7, 8, 9 en de patio in beslag nemen.

Zaterdag 20 januari bijna uitverkocht

Al sinds de zomer zijn de organisatoren kaartjes aan het verkopen. Er zijn er inmiddels 80.000 van verkocht. Of al die kopers wisten dat het om een beurs met nauwelijks traditionele standen zou gaan, is een open vraag. Toen de kaartenverkoop startte, lag de definitieve vorm van de ‘Brussels Autoshow’ nog niet vast.