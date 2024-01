Toyota dichter bij waterstofverbrandingsmotor met nieuw patent

Door: BV

Waterstof kan je gebruiken om in een brandstofcel stroom op te wekken. De aandrijving van zo’n waterstofauto gebeurt dan elektrisch. Een handvol merken, waaronder Toyota heeft zo'n model in de catalogus. Maar je kan waterstof ook in een verbrandingsmotor injecteren en daarop rijden. BMW experimenteerde jaren geleden al eens met waterstofverbrandingsmotoren, maar tot serieproductie kwam het nooit.

Toyota werkt aan verbrandingsmotor op waterstof

Toyota ziet er tegenwoordig wél wat in. Het maakt er geen geheim van dat het waterstofverbrandingsmotoren ontwikkelt. Die kunnen immers de uitstoot aan de uitlaat met 99 procent laten afnemen (tegenover 100% voor de uitlaatloze elektrische auto’s), maar zouden ongeveer dezelfde gebruikerservaring bieden als brandstofmotoren. Onder meer aangepaste Toyota RAV4’s rijden vandaag rond op waterstof.

Hou het hoofd koel

Eén van de uitdagingen van waterstofverbranding is de koeling van de motoren. Toyota denkt dat probleem op te kunnen lossen door water in de cilinders te injecteren. Daarvoor kreeg het merk net een patent toegekend. Het gaat om injectoren die - eigenlijk vergelijkbaar met hoe brandstof wordt geïnjecteerd - water in de cilinders kunnen inspuiten. Tussen verbrandingsslagen waarin waterstof wordt geïnjecteerd en verbrand, kan waterinspuiting gebruikt worden om de cilinderwanden van binnenuit te koelen. Waar dat water vandaan moet komen, is niet duidelijk. Moet je dan behalve waterstof ook gewoon water tanken?

De technologie en het bijhorende patent wordt aanzien als een belangrijke mijlpaal op weg naar een eventuele serieproductie van waterstofverbrandingsmotoren.