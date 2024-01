200 nieuwe Q8 laadstations die leuk en comfortabel zijn

Door: BV

Brandstofmerk Q8 gaat op korte termijn een netwerk laadstations in ons land uitbouwen. Die komen op andere locaties dan de bestaande tankplaatsen van het merk, maar zullen wel extra diensten aanbieden.

Om de 10 dagen een nieuw laadstation

Samen met het hernieuwbare energiebedrijf Storm zijn er plannen voor niet minder dan 200 nieuwe snellaadstations. Ze zullen komen op belangrijke verkeersassen en in de buurt van stedelijke kernen, maar niet langs snelwegen. Vanaf de zomer van 2024 zou er gemiddeld elke tien dagen een nieuwe locatie geopend moeten worden - een tempo van 40 per jaar. De helft krijgt een eigen shop. Voor deze faciliteiten wordt samengewerkt met partners zoals Delhaize en Panos.

Duidelijke prijsaanduiding, gemakkelijk afrekenen

Elk laadstation zal plaats bieden aan 10 tot 16 laadplaatsen met een laadvermogen tot 400kW. De stroom zal uitsluitend afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen. Tarieven zullen helder aangeduid worden - zoals dat nu voor benzine en diesel al het geval is. En betalen zal niet alleen kunnen met de gebruikelijke (en vaak beperkende) apps of specifieke tankkaarten. Je zal ook gewoon met een bank- of kredietkaart kunnen afrekenen. Er komt immers een nieuwe richtlijn aan die dat oplegt.