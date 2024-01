Cijfers: Lamborghini was nog nooit zo normaal

Door: BV

Twee, drie decennia geleden werden Lamborghini’s geproduceerd in tien- en honderdtallen. Toen had het merk meestal slechts één model in de catalogus. Tien jaar geleden waren dat er al twee, allebei zuivere sportwagens, en rolden er in Sant’Agata iets meer dan 2.000 auto’s per jaar uit de productiehallen. Inmiddels is dat cijfer verveelvuldigd.

Lamborghini is nu een SUV-merk

Die exotische sportauto’s maakt Lamborghini nog altijd. Maar voor het merk zijn ze niet echt belangrijk meer. De grote aantallen worden nu door de Urus gerealiseerd. Een op de Audi Q7 gebaseerde SUV die in z’n eentje instaat voor bijna tweederde van alle gebouwde Lamborghini’s.

In 2023 kwam het totale aantal voor het eerst boven de drempel van 10.000 uit. Het waren er precies 10.112, waarvan 6.087 Urus en 3.962 Huracan. En de rest? Wel daar zaten nog 12 Aventadors bij (die uitgefaseerd werd) en 51 speciale modellen zoals de Countach.

De geschiedenis herhaalt zich

Het verhaal van Porsche, dat al tijden veel meer SUVs produceert, herhaalt zich. Het resultaat: een Lamborghini was nog nooit zo normaal. Als je weet dat het merk tijdens de eerste vijftig jaar van z’n bestaan (van 1963 tot 2013) slechts 26.206 auto’s bouwde…