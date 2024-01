Eerste Brussels Auto Show groot succes

Door: BV

Het was beslist géén ‘autosalon’, de Brussels Auto Show die van 17 tot en met 22 januari werd gehouden in de Brusselse Heizelpaleizen. De nadruk lag, zoals de naam al wat suggereert, veeleer op show. Uiteindelijk waren er slechts twee automerken officieel aanwezig - Fisker en MG. Wie traditioneel naar de Heizel afzakte om kennis te maken met de nieuwste auto’s, had er niets te zoeken.

Wat er dan wel was? Bijna 400 auto’s van allerlei pluimage. Van extreme tuningprojecten, tot exclusieve oldtimers en een hele reeks supersportwagens. Het hoogtepunt ws een ‘car catwalk’ van 80 meter lang, waarop bezoekers sommige auto’s rijdend konden bekijken en beluisteren. Elektrische auto’s waren er opvallend weinig. Met speciale gasten - Shmee150, de Nederlandse YouTuber Enzo Knol, en de Belgische POG, werd de YouTube-generatie bediend.

In voorverkoop waren al 80.000 kaartjes verkocht en uiteindelijk zakten niet minder dan 122.000 mensen af naar het feest. De organisatie, die voor de komende jaren al een optie op de Heizelpaleizen nam, is tevreden.