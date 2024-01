Voor miljoenen aan exclusieve sportwagens gevonden in Brussels pakhuis

Door: BV

In een oud pakhuis in het centrum van Brussel zaten meer dan 20 exclusieve sportwagens verstopt. Al minstens 10 jaar. Ze werden er netjes geparkeerd en vervolgens vergeten. Ferrari’s en Porsche, samen miljoenen waard. Het wordt nu al een ‘epische vondst’ genoemd.

Vorig jaar werden in Nederland nog ruim 200 oude auto’s ontdekt. Verstopt achter anonieme gevels. Een ‘schuurvondst’ - want dat is inmiddels een verzamelterm voor het vinden van vergeten klassiekers - die hoog scoorde in aantal, maar wat lager in kwaliteit. De meeste auto’s waren in eerder erbarmelijke toestand. ‘Originele staat’, heet zoiets. De nieuwe Belgische barnfind, blinkt dan weer uit in kwaliteit. De auto’s worden door oldtimerhandelaar Oldtimerfarm in Aalter allemaal weer rijklaar gemaakt, maar omdat ze destijds netjes gestald werden, onder doek, lijkt dat werk al bij al mee te vallen.

Ferrari en Porsche

De tweeëntwintig exclusieve auto’s werden vorig jaar al ontdekt maar de vondst raakte pas nu bekend. Op de eerste verdieping van een oud gebouw in Brussel zaten zestien Ferrari’s en zes Porsches. De auto’s dateren uit de jaren zeventig, tachtig en negentig. Er zijn bijvoorbeeld niet minder dan vijf Testarossa’s bij. Een auto die faam verwierf in de tv-reeks Miami Vice. Sommige exemplaren daarvan worden voor meer dan 250.000 euro verhandeld. Opmerkelijk is ook de Ferrari 365 GT4 BB - eigenlijk een racehomologatiemodel. Het is in beperkte aantallen gebouwd. In de gele kleur zouden er niet meer dan 10 gemaakt zijn. “In deze uitzonderlijke ongerestaureerde staat is het wellicht de enige ter wereld” licht Xavier Molenare van Oldtimerfarm toe. De Porsches laten zich evenmin onbetuigd - er zitten zeldzame luchtgekoelde Turbo- en S-modellen bij.

Over de eigenaar van de auto’s wordt dan weer weinig gezegd. “Hij wenst anoniem te blijven”. Het zou gaan om een industrieel die inmiddels al lange tijd geleden uit België verhuisde en de auto’s ogenschijnlijk achterliet.

De auto’s worden nu door Oldtimerfarm opgefrist en waar nodig opgeknapt en zullen individueel verkocht worden. Ze collectief veilen, zoals wel eens vaker gebeurd bij barnfinds, is niet aan de orde.