Meer verkoop, maar ook meer weerstand: Vlaming lust elektrische auto niet

Door: BV

Uit onderzoek blijkt dat 60 procent van de Vlaamse huishoudens ‘neen’ zegt tegen de elektrische auto. Dat zijn er fors meer dan in het verleden.

Uit een mobiliteitsstudie die werd uitgevoerd in opdracht van BNP Paribas Fortis blijkt dat de verkopen van de elektrische auto weliswaar stijgen, maar dat het concept tegelijk ook steeds meer weerstand krijgt. In tegenstelling tot wat de door de fleetmarkt aangezwengelde verkoopcijfers laten vermoeden, zegt nu 42 procent van de Belgische huishoudens niet te willen overstappen naar een elektrische auto. In 2022 was dat aantal nog slechts 35 procent.

Brussel is de uitzondering

Alleen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest stijgt de bereidheid van particulieren om een elektrische auto te overwegen. Kijken we louter naar het Vlaanderen, dan nam de tegenkanting toe van 51 procent in 2022 naar 60 procent vandaag. In Wallonië zijn gezinnen nog meer tegen de omschakeling naar elektrisch rijden gekant: daar zwelde het cijfer van 64 procent bij de vorige bevraging aan tot 70 procent vandaag.

De voornaamste redenen waarom een grote meerderheid van de bevraagde gezinnen voor 2029 geen elektrische auto wil kopen, blijven grotendeels dezelfde: ze vinden de prijs te hoog terwijl ook het rijbereik nog als onvoldoende wordt aanzien. Voor de studie werden 2.000 gezinnen bevraagd.