Iedereen had op meer gehoopt: dit is de 'nieuwe' VW Golf

Door: BV

Volkswagen is er inmiddels al maanden over bezig: een nieuwe evolutie van de Golf. Groot nieuws, zoals alles dat met de Golf te maken heeft. Sinds zijn introductie in 1974 zijn er al 37 miljoen stuks van verkocht. Elke dag kiezen meer dan 2.000 mensen voor een Golf. Jaren aan een stuk was het model dé referentie in het segment van de compacte hatchbacks.

De term ‘nieuw’ moet je met een korrel zout nemen. Dat is marketingtaal voor ‘we hebben ‘m een beetje opgefrist’. En eigenlijk is dat al de tweede keer. Wat Volkswagen vandaag verkoopt als de achtste generatie van de Golf is immers eigenlijk ook maar een grondige update van generatie 7. Structureel is de Golf zoals hij vandaag rondrijdt al op de markt sinds 2012. Het is een oude auto.

Naar de facelift werd reikhalzend uitgekeken. Vooral omdat het model de jongste jaren felle kritiek te verwerken kreeg. Golf 8 zal niet de geschiedenisboeken ingaan als een auto met een beklijvend design. Aanhoudende kritiek was er ook omdat de auto wel duurder werd, maar de materiaalkeuze er grondig op achteruit ging. Bovendien leed de ergonomie ook fel onder VW’s besparingsdrang. Knoppen werden zoveel mogelijk geschrapt en vervangen door een minimaal aantal aanraakgevoelige plastics waarvan de bediening ook nog eens problematisch bleek. Kortom, er is veel dat Volkswagen zou kunnen verbeteren aan deze ‘nieuwe’ Golf.

Volkswagen luisterde naar kritiek

En kijk, een eerste blik op het interieur leert alvast één ding: Volkswagen brengt een stuur met echte knoppen terug. Weg is het aanraakgevoelig plastic. Daar, tenminste. Want wie meteen hoopt dat de middenconsole ook terug fysieke bedieningselementen krijgt voor de airco en het geluid, blijft op z’n honger zitten. Het vernieuwde infotainmentsysteem heeft nu meer permanente icoontjes die het gebrek aan echte knoppen moeten opvangen. De aanraakgevoelige balk eronder is nu op z’n minst verlicht en voorzien van reliëf om je vingertoppen te leiden.

De uiterlijke aanpassingen omvatten afgeslankte lichtunits en de introductie van wat meer hoekigere lijnen. De lichtstreep op de neus blijft. Die wordt nu zelfs aangevuld met een verlicht merklogo - iets wat Europa nog niet lang toelaat. Hopelijk kan je beide uitzetten, want wie wil daar nu mee gezien worden?

Groot nieuws bij de plug-in hybride

Onder de kap vinden we de belangrijkste evoluties. Uit verschillende van de conventionele motoren puurt Volkswagen nu wat meer vermogen dan voorheen. En het gamma zal nog altijd bestaan uit traditionele motoren. Een 1.5l TSI met handgeschakelde versnellingsbak of een dieselvariant van 115pk tekenen nog steeds present. De GTI schopt het nu tot 265pk. Maar het grootste nieuws vinden we bij de plug-in hybrides. De Golf eHybrid heeft een systeemvermogen van 204pk en de GTE - die door het Duitse merk als sportief wordt geprofileerd - parkeert 272pk onder de rechtervoet. In die versies is overgestapt naar een recentere 1.5l TSI benzinemotor, terwijl de batterijcapaciteit groeit van 10,6 naar 19,7 kWh. Het elektrische rijbereik bedraagt volgens Volkswagen ‘ongeveer 100km’. Opladen aan een wallbox kan nu met 11kW in plaats van 3,6kW en aan een krachtigere DC-laadpaal kan je nu stroom tappen tot 50kW. In hybride modus belooft VW dan weer een gezamenlijk rijbereik tot 1.000km.

Over de prijsevolutie van de Golf - nu al één van de duurste auto’s uit z’n segment - wordt niet gerept. Maar we kunnen je alvast wel zeggen dat hij niet goedkoper zal worden.