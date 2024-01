Beter zonder dak? Hyperexclusieve Mistral alleen voor trouwe Bugatti-klanten

Door: BV

De Bugatti Chiron werd geïntroduceerd in 2016. Een opvolger voor de Veyron, waar ook een versie zonder dak (de Grand Sport) van bestond. Toch waren er geen plannen om ook van de Chiron een gescalpeerde versie te bouwen. De prestaties waren nog een plateau hoger getild en het dak verwijderen wordt exponentieel ingewikkelder naarmate de auto meer extreme krachten moet kunnen verwerken. Maar in het Franse Mulhouse zijn ze nu van gedacht veranderd. Van deze Mistral worden straks 99 stuks gebouwd.

Mistral is Chiron cabriolet

De basis voor deze nieuwe creatie is dus de Chiron, met inbegrip van z’n 8-liter zestiencilinder benzinemotor met vier turbo’s. Die huist nog altijd in een carbon monocoque, maar wel één die volledig opnieuw ontworpen werd. Doel daarbij was vooral om de veiligheid op hetzelfde niveau te houden. De luchtinlaten achter de zetels maken er nu integraal deel van uit. Dat zijn structurele elementen die niet alleen de zuurstofhonger van de motor stillen, maar ook de functie van rolbeugel vervullen. Ze kunnen het gewicht van de hele auto dragen.

Bugatti wil ook nog kwijt dat de Mistral een op maat gemaakt muzieksysteem heeft en dat er niet op een velletje leder is gekeken.

Met 1.600pk

Maar natuurlijk wil iedereen weten hoeveel vermogen de formidabele krachtbron nu opwekt. Da’s simpel: 1.600pk. Bugatti vertelde dat eerder al. En hoe snel de Mistral eigenlijk wordt? Helaas komt Bugatti nog niet verder dan de belofte dat het model niet zal moeten onderdoen voor de Chiron-met-dak. Niet dat de cijfers straks effectief iemand zullen kunnen overtuigen. De Franse sportwagenbouwer geeft aan dat de Mistral alleen bedoeld is voor de trouwste klanten van het merk. Niet voor nieuwkomers.