Italianen nemen recht in eigen handen: flitscamera’s massaal gesaboteerd

Door: BV

In Noord-Italië worden de jongste tijd heel wat flitspalen gesaboteerd. Een beweging die schuilgaat achter de naam van de fictieve figuur ‘Fleximan’ legde er al talloze camera's om.

De naam is afkomstig van een haakse slijper, die in het Italiaans ‘flessibile’ wordt genoemd. Die wordt er steeds vaker gebruikt voor het neerleggen van snelheidscamera’s. Maar er zijn ook al camera’s beschoten, opgeblazen of neergehaald met landbouwmachines. De ‘Fleximan’ is dan ook niet één persoon. Het zijn anonieme mensen in heel Noord-Italië die die naam gebruiken om camera’s in hun regio uit te schakelen.

De Italiaanse politie kan met de zaak niet lachen. De Carabinieri, die zich doorgaans alleen met serieuze criminaliteit bezighoudt, opende al een onderzoek en wist ook al minstens één Fleximan te vatten. De overheid maakt gebruik van de talloze camera’s die - weliswaar op een kleinere schaal als in België - overal geïnstalleerd werden en onder meer nummerplaatinformatie verzamelen.

Massaal steun van bevolking

Toch wordt het voor de politie een moeilijke zaak. De Fleximan krijgt er immers massaal steun van de bevolking. Die lijkt de strikte overheidscontrole beu te zijn. Dat de camera’s nu ook ingezet worden voor de opsporing van ogenschijnlijk gewone burgers, zet er extra kwaad bloed. In heel Italië duiken posters die de Fleximan steunen. Op sociale media is het inmiddels een fenomeen. Er verschijnen overal prenten waren in de Fleximan wordt voorgesteld als een superheld.

De steun van de bevolking is ook enkele overheidsfunctionarissen niet ontgaan. De burgmeesters van enkele getroffen steden al aangegeven dat ze “moeten luisteren naar het gejuich dat de Fleximan van de bevolking krijgt”. “Deze mensen zijn delinquenten, maar we moeten luisteren naar de staande ovatie die ze krijgen – snelheidscamera’s zijn repressie-instrumenten”, zegt Antonella Argenti, de burgemeester van Villa del Conte, waar vermoedelijk een Fleximan actief is.