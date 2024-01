Toyota met nieuw record weer de grootste van allemaal

Door: BV

Volkswagen is ’s werelds tweede grootste autobouwer. Met de verschillende merken van de groep (Seat, Audi, Volkswagen, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Cupra, Skoda…) bouwde het vorig jaar 9,24 miljoen wagens. Dat is een stijging van 12 procent ten aanzien van 2022. Op de derde plaats staat het Zuid-Koreaanse concern Hyundai-Kia. Dat deed in 2023 6,7 procent beter dan een jaar eerder en tikte af op 7,3 miljoen auto’s.

Meer dan 11 miljoen auto's

Maar het is Toyota dat met de merken Toyota, Lexus, Daihatsu en Hino sinds 2020 de onbetwiste nummer één is. Vorig jaar bouwde het 11,2 miljoen wagens. Bijna twee miljoen meer dan Volkswagen waar het enkele jaren geleden nog mee moest wedijveren voor de toppositie.

Opmerkelijk is dat Toyota vorig jaar amper 104.000 elektrische auto’s verkocht. Het merk moest zelfs de doelstellingen voor z’n verkopen van elektrische auto’s fors naar beneden bijstellen. Maar het beperkte aanbod aan elektrische modellen en de lage productiecijfers - amper één procent van het totaal bij Toyota - staan het succes van het bedrijf duidelijk niet in de weg. Het zoveelste bewijs dat die elektrificatiedrang een lokaal, Europees fenomeen is dat wereldwijd nog erg weinig tractie krijgt. De hybridemodellen van het merk genieten dan weer wereldwijde populariteit. De jaarresultaten van Toyota vertegenwoordigen een stijging van 7,2 procent ten aanzien van 2022.