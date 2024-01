450 boetes per dag: dit is de ‘beste’ flitspaal van het land

Door: BV

België is een flitsland. Ons land slingert elke dag het hallucinante aantal 19.000 autobestuurders op de bon voor overdreven snelheid. 7 miljoen op jaarbasis zijn het er inmiddels. In het teken van de verkeersveiligheid, uiteraard. Het erg grote aantal flitscamera’s en trajectcontroles zit daar ongetwijfeld voor iets tussen. Steeds lagere snelheidsbeperkingen, zijn wellicht een andere.

Om de drie minuten een boete

Maar natuurlijk is de ene flitspaal de andere niet. De meest lucratieve flitspaal van het land is nu bekend. Elke dag worden er meer dan 450 chauffeurs betrapt op te snel rijden, zo blijkt uit de nieuwe flitscijfers van de federale politie, die Het Nieuwsblad kon inkijken. Gemiddeld één overtreding om de drie minuten. Goed voor ongeveer 170.000 boetes per jaar en een geschat inkomen van zo’n 11 miljoen euro.

Hier staat de beste flitspaal van het land

Maar waar staat hij dan, die ‘beste’ flitspaal van het land? Wel, hij staat op de E19 in de richting van Antwerpen, net voor de Craeybeckxtunnel.

Dat net die flitspaal veel bekeuringen oplevert, is misschien niet verrassend. Die paal staat opgesteld net na een snelheidsbeperking die enkele honderden meters voor de ingang van de tunnel in voege treedt op één van de drukste verkeersassen van het land. Vooral wanneer het niet druk is, voelt die snelheidsbeperking voor veel bestuurders ogenschijnlijk onnatuurlijk aan.

Beeld: Google Maps.