Weer uitstel en zelf rijden zal hij ook niet kunnen: waar blijft de auto van Apple?

Door: BV

Bij technologiegigant Apple wordt al ruim tien jaar - al minstens sinds 2014 - gewerkt aan een eigen auto. Die auto beloofde aanvankelijk heel wat: hij zou de door Apple-gebruikers gejubelde interface hebben, een uniek uiterlijk krijgen en propvol technologie zitten. Dat de auto helemaal autonoom zou rijden, sprak voor zich.

Maar het project blijft maar kampen met tegenslagen en vertragingen. Persagentschap Bloomberg meldt nu het zoveelste uitstel. Voor 2028 zou de auto van Apple geen realiteit zijn. En als hij komt, dan zal hij het zonder zelfrijdende technologie moeten stellen.

Ook Apple gooit de handdoek in de ring voor de zelfrijdende auto

De industrie bijt z’n tanden inmiddels goed stuk op die zelfrijdende auto’s. Hoewel ze nog steeds regelmatig opduiken in hoeraverhalen, lijkt het er steeds minder op dat helemaal zelf rijdende auto’s er ooit van komen. In Amerika bestaan ze nochtans. In enkele duidelijk afgebakende gebieden, worden ze onder meer als taxi gebruikt. In verslaggeving wordt er echter vaak aan voorbijgegaan dat die auto’s vaak voor problemen en onveilige situaties zorgen. Toen bleek dat zelfrijdende auto’s van Google net zo vaak ongelukken hadden als gemiddelde menselijke bestuurders, lostte de technologiegigant dat probleem op door er simpelweg geen cijfers meer over vrij te geven.

Zelfrijdende auto’s in Europa zijn nog een heel ander verhaal dan in Amerika met z’n heldere infrastructuur waarin de auto erg veel plaats krijgt en goede klimaatzones die voor deze testen zijn geselecteerd. Steeds meer specialisten denken nu dat de zelfrijdende auto in Europa nieuwe technologische doorbraken vergt. Voor wanneer die zijn en òf ze überhaupt komen, is onduidelijk.

Intussen voegt Apple zich bij de steeds langer wordende lijst auto- en technologiebedrijven die de zelfrijdende auto wel beloofden, maar niet waar maakten.

In 2028 is de auto van Apple realiteit

De Apple-auto zelf blijft wél bij de technologiereus op de planning staan. Die zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de omzet van het bedrijf. Sinds vorig jaar stagneert de omzet van Apple.