Foutje in fabriek elektrische auto’s: 100 brandweermannen zeven uur in de weer met blussen

Door: REDACTIE

Een incident in de fabriek voor elektrische auto’s van General Motors vorig jaar zorgde ervoor dat de brandweer massaal moest uitrukken. 100 brandweermannen en 24 brandweerwagens werden opgeroepen om een brand onder controle te krijgen. Of dan een hele fabriekshal in lichterlaaie stond? Neen, het ging eigenlijk om een klein incident dat maar niet onder controle kon gebracht worden. De brandweer van Detroit vind dat de maat zo ongeveer vol is.

Kleine brand, grote schade

Eind 2023 doorboorde een vorklift bij het lossen per ongeluk een krat met ‘batterijmaterialen’. Daardoor vatten in het totaal vijf paletten met accu’s vlam. Dat de batterijen van elektrische auto’s vaak in brand vliegen blijkt niet uit de cijfers. Maar dat de branden hevig en moeilijk te bedwingen kunnen zijn, is net zo waar. Uiteindelijk kostte het de plaatselijke brandweerkorpsen meer dan zeven uur, 100 man en meer dan 20 brandweerwagens om de brand te doven. De totale schade bedraagt meer dan één miljoen dollar, maakte General Motors deze week bekend.

Nieuwe manier van werken nodig

De brandweer van Detroit maakte inmiddels bekend dat het op een half jaar tijd al had moeten uitrukken voor ‘een stuk of acht’ incidenten. De brandweer werkt er samen met General Motors aan nieuwe werkmethoden om ervoor te zorgen dat het aantal incidenten met batterijen die oververhitten of vuur vatten, wordt verminderd.

