Elektrische Rolls-Royce Spectre heeft niet genoeg aarding

Door: BV

Je kan de nieuwe Rolls-Royce Spectre natuurlijk wel bejubelen als het nec-plus-ultra in elektrisch autorijden. En je kan de ostentatief grote - op BMW-genen gebaseerde - coupé-met-zelfmoorddeuren natuurlijk ook ophemelen omwille van z’n nooit geziene personaliseringsmogelijkheden. En natuurlijk is je voortbewegen op een wolk koppel in absolute stilte absoluut iets voor ‘Rolls’.

De beste auto ter wereld, behalve wanneer hij dat niet is

Maar helaas heeft zelfs het bedrijf dat de hoogste afwerkingsgraad ter wereld garandeert, nog wat aanpassingsproblemen aan die elektrische technologie. Bij de inspectie van een model voor de levering aan een klant, werd immers een slecht geconnecteerde aardingskabel ontdekt. Dat gebeurde al in december van vorig jaar. Inmiddels moeten klanten wat langer wachten op de Spectre, want Rolls-Royce riep leveringen een halt toe. Een slechte aarding van de hogevoltbatterij is namelijk geen klein mankementje. Werken aan de auto wordt er levensgevaarlijk door en er is ook een verhoogd risico op brand.

107 exemplaren van de Spectre worden voorlopig teruggeroepen. Niet voor niks, want het luxemerk denkt dat zo’n 90 procent van die auto’s het euvel zullen hebben. Het aantal lijkt overigens wel erg laag, maar ook dat is relatief. Het gaat in wezen om een groot deel van de reeds geproduceerde Spectre.