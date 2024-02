Cijfers: Belg leent steeds vaker voor een auto - ook tweedehands

Door: BV

Wie er reclame voor auto’s op naslaat, is het wellicht al opgevallen: er wordt bijna nergens meer gesproken over de aankoopprijs (catalogusprijs) van een auto. De sector schakelde massaal over op het promoten van een bedrag per maand. Financiering of renting, desnoods met een groot voorschot en een verhoogde laatste afbetaling (de ballonfinanciering). Het is een gevolg van fors gestegen prijzen van nieuwe auto’s. Lenen of huren is voor steeds meer mensen de enige mogelijkheid. Nochtans maakt dat een auto eigenlijk alleen maar duurder.

Belg leent vaker voor occasie dan voor nieuwe auto

Afgelopen jaar werden in ons land in het totaal bijna 237.000 autoleningen afgesloten, voor een bedrag van ruim 4,5 miljard euro. Dat cijfer 12,4 procent hoger dan een jaar eerder. Niet verrassend want de automarkt deed het in z’n totaliteit zo’n 30 procent beter. Het was de eerste keer sinds 2018 dat er weer meer autoleningen werden afgesloten.

Opvallend ook: de Belg leent ook steeds vaker voor een occasie. In 2023 gebeurde dat zelfs vaker dan voor een nieuwe auto: 128.067 keer, tegen 108.570 leningen voor nieuwe auto’s.

Meer autoleningen voor steeds hoger bedrag

“ Nochtans maakt dat een auto eigenlijk alleen maar duurder ”

Het bedrag steeg fors sneller dan het aantal. Dat schoot 22% de hoogte in (tegen 12,4% stijging in aantal leningen). Er wordt dus gemiddeld voor steeds meer geld geleend. Leningen voor occasies zijn wel nog steeds lager. Voor de aanschaf van een tweedehandswagen leende de Belg dik 2,1 miljard euro. Voor nieuwe auto’s werd afgelopen jaar ruim 2,4 miljard geleend. Rentingformules die geen aankoop op afbetalingen omvatten, maar wel gepaard gaan met een maandelijkse factuur zoals een private leasing zijn niet in deze cijfers opgenomen.

Cijfers: upc-bvk