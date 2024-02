23 elektrische auto’s getest op rijbereik bij koude “veel populaire modellen scoren ronduit slecht”

Door: BV

Twee keer per jaar test de Noorse Automobiel Federatie (NAF) het beloofde rijbereik van een elektrisch auto tegen de echte omstandigheden. Eén keer in de zomer en één keer in de winter. Vooral naar de resultaten van de wintertests wordt uitgekeken. Koude en elektrische auto’s gaan niet samen. De resultaten van 2024 zijn nu bekend en daaruit blijkt alvast dat veel populaire modellen ronduit slecht scoren.

NAF testte deze winter drieëntwintig recente elektrische auto’s. Daarbij een hele reeks nieuwe Chinese automodellen, maar ook nieuwe versies van automerken die je als gevestigd kan beschouwen. De nieuwe Volkswagen ID.7 bijvoorbeeld, die zich met zijn resultaat alvast wel deed opmerken.

De test wordt uitgevoerd in behoorlijk uitdagende omstandigheden. De temperatuur bedroeg tussen -2 en -10 graden celcius. Er werd gereden van Oslo naar Dombas en weer terug. Anderzijds is het ook zo dat de testrijders proberen het maximum uit het rijbereik te halen. Ze hanteren daarom de principes van het ecorijden, zoals ver vooruit kijken, bij het vertragen zoveel mogelijk proberen om de energie te recupereren, niet snel accelereren… Veel mensen volgen die principes niet in het dagelijks verkeer.

Een onverwachte winnaar

“ Gemiddeld verliest een EV bij koude 110 kilometer rijbereik ”

Dat een elektrische auto rijbereik verliest in de winter, is logisch. De batterij is nu eenmaal gevoelig voor koude. Maar de onderlinge verschillen kunnen erg groot zijn. De winnaar kwam dit jaar in elk geval uit onverwachte hoek. Het is het bij ons nog onbekende Chinese merk Hiphi dat met de ‘Z’ - een ruim 100.000 euro kostende GT - de kroon wegkaapt. Die auto houdt van z’n beloofde (WLTP) rijbereik van 555 kilometer nog 522 kilometer over. Hij rijdt daarmee het verst én verliest het minst aantal kilometers. Er waren nochtans zes auto’s die in theorie verder hadden moeten rijden, maar die verloren allemaal teveel kilometers. Andere modellen die het erg goed deden: de BMW i5 (-61km), Lotus Eletre (-65km), Xpeng G9 (-68km) en Kia EV9 (-63km).

Deze auto’s doen het allemaal slecht

De vernieuwde Tesla Model 3 pakt uit met het grootste officiële rijbereik van allemaal: 629 kilometer. Maar in deze test schoot daar nog amper 441 kilometer van over. Een verlies van zo maar eventjes 188 kilometer. En op de lijst met slecht presterende modellen staan nog wel meer auto’s van van grote of bekende merken. De Polestar 2 Long Range verliest 184 kilometer. De Volvo C40 geeft 177 kilometer prijs. De Toyota bZ4X, van de grootste autobouwer ter wereld, ziet z’n rijbereik verminderen met 146 kilometer. Die Toyota rijdt bij koude in de praktijk dus minder ver dan elektrische auto’s van een (prijs)klasse lager. Zo rijdt de BYD Dolphin, die compacter en ruim 20.000 euro goedkoper is, in de praktijk ruim 20 kilometer verder. Maar de rode lantaarn wordt aan de bumper van de nieuwe Volkswagen ID.7 gehangen. Van de beloofde 608 kilometer rijbereik schiet er bij het nieuwe vlaggenschip uit het elektrische aanbod van VW nog amper 414 kilometer over. De koude steelt er zo maar eventjes 194 kilometer. Gemiddeld verliest een elektrische auto bij koude 110 kilometer rijbereik.

Deze elektrische auto’s verbruiken het meest

De verbruikscijfers vertellen elk nog een eigen verhaal. Zo bleek de Hyundai Ioniq 6, die toch behoorlijk wat kilometers prijsgeeft, in realiteit wel de zuinigste van allemaal te zijn: 16,3kWh/100km. En ook de Peugeot E-308 en technisch identieke Opel Astra Electric bleken met respectievelijk 17,0 en 17,3kWh/100km zuinig. Aan de andere kant van de schaal vinden we de grootverbruikers met de Audi Q8 e-Tron en de Lotus Eletre op kop. Die hadden voor elke 100km zo maar eventjes 24,8kWh nodig.

Beeld: NAF