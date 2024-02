Parijs maakt parkeren voor 'zware auto's' drie keer zo duur

Door: BV

Een parkeerbiljet in Parijs wordt straks drie keer zo duur voor wie met een grote of zware auto rijdt. In een volksbevraging op 4 februari stemde bijna 55 procent van de respondenten voor een hoger tarief. Daarmee haalt het stadsbestuurder onder leiding van PS-burgemeester Anne Hildago haar slag thuis. Dezelfde methode werd eerder ook al gebruikt om een verbod op deelsteps in te voeren.

Grote auto? Dat is dan 18 euro per uur.

Officiel viseert de maatregel de SUVs die zich in Parijs parkeren. Die zijn volgens het stadsbestuur te groot en nemen op die manier teveel van de beschikbare ruimte in beslag. 1 geparkeerde auto op 8 in Parijs zou zo’n ‘te grote’ auto zijn. Daarvoor zal het parkeertarief in de stads straks stijgen naar een oogwaterende 18 euro per uur. In de rand om Parijs wordt dat 12 euro per uur. De maatregel zou bezitters moeten overtuigen om een kleinere, milieuvriendelijkere auto te kopen of gebruik te maken van alternatieve vervoersmiddelen. Tenminste, voor de bezoekers, want de maatregel geldt niet voor wie zelf in de Franse hoofdstad woont. Andere Franse steden zoals Bordeaux en Lyon overwegen gelijkaardige maatregelen.

Autorijden hoe langer hoe ingewikkelder

De politieke campagne richtte zich weliswaar tegen de SUV, maar over de precieze criteria is nog veel onduidelijkheid. Wordt het formaat, dan wel het gewicht een doorslaggevende factor? Of misschien een combinatie van de twee? En wat dan met al die loodzware elektrische auto’s? Wat zeker is, is dat het Parijs met de auto bezoeken weer wat ingewikkelder maakt. Naast vergunningszones, lage-emissiezones en de juiste milieusticker moet je straks wellicht ook nog weten hoe breed en hoe zwaar je auto is. En zo wordt automobiliteit in Europa beetje bij beetje steeds moeilijker.