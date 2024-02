Nouvelle Aston Martin Vantage : 665 ch pour un maximum de plaisir de conduite

Door: VG

Vantage est un modèle qui existe dans la gamme Aston Martin depuis 74 ans, avec l’apparition de la DB2 Vantage, deuxième modèle de l’ère David Brown (DB), qui racheta la marque quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Selon la marque de Gaydon, ce nouveau modèle est le plus centré sur le conducteur et sur son plaisir de conduire. Le contraire aurait été étonnant !

Grande Vantage ou petite DB12 ?

Un simple regard sur les photos (générées par ordinateur) suffira pour constater une présence plus marquée et plus agressive. La recette est ‘simple’, il suffit d’élargir et d’abaisser. Ici, la carrosserie a gagné 30 mm en largeur par rapport au modèle précédent. La grille de calandre, facilement reconnaissable, s’agrandit de 38 % pour apporter 29 % d’air frais en plus. D’autres prises d’air aux extrémités du bouclier avant viennent accentuer cet effet visuel. Avec ses projecteurs de phares LED matriciels intégrant les veilleuse diurnes, la nouvelle signature lumineuse de la nouvelle Vantage n’est pas sans nous rappeler sa grande sœur, la DB12.

C’est à peu près pareil à l’intérieur. Fini le tableau de bord tortueux de la version sortante. On retrouve ici, presqu’à l’identique, l’habitacle de la dernière DB12 présentée l’année dernière. Ce qui n’est pas pour nous déplaire. Cuir ‘Bridge of Weir’, volant, console centrale, commande de boite, écran multimédia de 10,25 pouces et surtout le combiné digital d’instrumentation. Tout y est ! Ajoutez-y une nouvelle installation audio de chez Bowers & Wilkins à 11 haut-parleurs fournissant 390 W.

Tout pour le plaisir

Les ingénieurs se sont donc concentrés sur le plaisir de conduite. Aston Martin assure que le comportement dynamique de la nouvelle Vantage est bien supérieur à l’ancienne. On nous donne deux motifs principaux : un nouveau châssis en aluminium et une répartition des masses parfaite de 50:50. La rigidité a été améliorée tant au niveau du châssis que des trains roulants.

30 % de puissance en plus

Ce coupé conserve le 4.0l V8 biturbo d’origine AMG, mais la puissance fait un bond de 150 ch et de 115 Nm de couple. On serait donc tentés de penser qu’une telle amélioration doit forcément passer par le soutien d’une unité électrique. Eh bien ce n’est, a priori, pas le cas. Ceci en fait une des voitures à propulsion et à moteur avant les plus puissantes du monde, avec 655 ch et 800 Nm de couple. Avec une telle fiche technique, il n’est pas étonnant de la voir inscrire un 0 à 100 km/h en seulement 3,4 secondes pour une vitesse de pointe de 325 km/h. La transmission est assurée par une boite ZF à huit rapports. Ceci dit, on ne nous parle pas du poids du véhicule, ce qui laisse tout de même planner le doute quant à une assistance électrique.

Encore un peu de patience

La nouvelle Aston Martin Vantage sera commercialisée durant le second trimestre de cette année. Son prix n’a pas encore été révélé. Du moins pour notre marché, car au pays de Charles III, les premières estimations annoncent un ticket d’entrée d’environ 160.000 £, soit environ 188.000 € au taux de change de ce jour.