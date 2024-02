Lancia herrijst: nieuwe Ypsilon moet de wereld heroveren

Door: BV

In 2014 was het gedaan met Lancia. Tenminste, dat werd verkondigd. In realiteit bleef één model in productie: de Ypsilon. En er was precies één land waar je die kleine stadsauto nog kon kopen: Italië. Het plan was om het merk zachtjes te laten uitdoven, maar er was een probleem: de Italianen bleven maar kopen. Elk jaar meer dan 40.000 stuks. En daarom krijgt Lancia nu nog een kans van nieuwe baas Stellantis. Het wordt in gans Europa opnieuw op de kaart gezet en België krijgt de primeur.

Nieuwe Ypsilon is compacte vijfdeurs

Voor wie zich eigenlijk de laatste Ypsilon - bij ons slechts een paar jaar te koop - niet meer herinnert: dat was een 3,84m kleine vijfdeurs stadsauto. Op Italiaanse leest geschoeid. Zo’n kleine auto’s bestaan eigenlijk niet meer en kijk - de Ypsilon gaat van het segment ‘mini’, naar het segment ‘compact’. Ruim 4 meter lang nu, want gebaseerd op de structuur die binnen Stellantis ook dienst doet voor bijvoorbeeld de Peugeot 208 en Opel Corsa. Je ziét dat eigenlijk ook wel, want de grootste inspanningen kropen in het design van de achterzijde en het verzinnen van een nieuwe ‘lichtsignatuur’ vooraan. Hoe geslaagd dat allemaal is, hangt er sterk vanaf van je kijkhoek. Soms komt de Corsa toch wat bovendrijven.

Italiaanse stijl, gekende mechaniek

De Italiaanse saus zit niet alleen aan de buitenkant. Binnenin worden zowaar originele materialen voor de zetelbekleding gebruikt - het resultaat van een samenwerking met het Italiaanse interieurdesignmerk Cassina. Lancia deed het vroeger ook - aparte bekledingen gebruiken. Hier wordt een ‘premium’ gevoel nagestreefd. De Lancia mag zich verheven voelen van z’n broers. Een speciale audio-installatie, een groot centraal scherm, sfeerverlichting en een rond tablet tegen het dashboard - de opvallendste designkeuze - zorgen ervoor dat het aan boord echt anders aanvoelt.

Onder de kap zit dan weer niks verrassends. Bij de lancering op Valentijnsdag in Milaan wordt er vooral gesproken over de elektrische versie: 156pk en een rijbereik van meer dan 400km. Da’s tegenwoordig vaste prik bij lanceringen. Maar er komt ook nog gewoon een benzine, een mild-hybrid met een 1.2l benzinemotor. Die zal er deze zomer bij de productlancering gewoon bij zijn.

Premium-positionering: België krijgt primeur

Over de prijs is nog niks bekend, maar noteer alvast dit: hij zal wat meer kosten dan de Corsa en de 208. 10 verdelers mogen in ons land voor de zomer het nieuwe Lancia-logo ophangen. België is één van de landen waar het merk als eerste lanceert. Gekozen omdat wij een hart voor Italië hebben, blijkbaar. Achter de schermen speelt ook mee dat België reeds het nieuwe dealermodel van Stellantis gebruikt: je koopt de auto eigenlijk rechtstreeks van de fabriek en de ‘garage’ krijgt alleen een vergoeding voor de afhandeling. Da’s van belang omdat Lancia de helft van z’n verkoop via internet wil realiseren.