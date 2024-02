Grote elektrische break: dit is de nieuwe VW ID.7 Tourer

Door: BV

Volkswagen heeft de breakversie van de elektrische ID.7 onthuld. Het is één van de zeldzame grote elektrische breaks op de markt. Het model belooft een rijbereik tot 685 kilometer.

Extra grote koffer

Eerste observatie: de versie met extra groter koffer (waarover straks meer) van de ID.7 heet niet ‘Variant’, zoals Volkswagen een break eigenlijk altijd noemt. Nee, dit is nu een ‘Tourer’. Waarom? Omdat bij elektrische auto’s alles altijd een beetje anders moet zijn, natuurlijk.

Het uiterlijk is uiteraard gewoon dat van een ID.7 met een andere daklijn - de lengte van 4,96 meter blijft behouden. Die daklijn loopt een beetje af, want dat geeft net iets meer allure. Die houdt het midden tussen dat de stijl van de nieuwe Passat break en de Arteon, om maar wat te zeggen.

Elektrische auto’s beloven efficiënter met ruimte om te gaan dan conventionele modellen. Je moet er immers geen grote benzinemotor in steken. Maar doen ze dat eigenlijk wel? Wel, de ID.7 heeft Als Tourer nu 605 liter kofferruimte. Dat is 73 liter meer dan in de versie met vier deuren. En met de achterbank plat stijgt het naar 1.714 liter. Groot, maar nòg groter kan ook: de Passat heeft achter de achterbank 85 liter meer ruimte en met de bank plat wordt dat zo’n 200 liter.

Tot 685 kilometer rijbereik met VW ID.7 Tourer

Onder de vloer zit naar keuze een 77kWh of een 86kWh-accu. Die laatste moet tot 685 kilometer rijbereik leveren. In theorie, want in de praktijk blijkt die ID.7 het al flink minder ver te schoppen. Voorlopig wordt de ID.7 Tourer aangedreven door één elektromotor die 286pk en 545Nm aan de achterwielen serveert, maar andere versies (waaronder een vierwielaangedreven GTX) staan nog op de agenda. De kleine batterij kan laden tot 175kW en de grote batterij kan zelfs tot 200kW aan stroom slikken.

Tenslotte nog een woordje over de ‘voertuigfuncties’, eeuwige bron voor teleurstelling bij auto’s. Daar wordt nu een visueel vrijstaand aanraakscherm van 15” en een vernieuwde spraakassistent uitgelicht. Die heeft nu toegang tot online databases zoals Wikipedia en heeft zowaar een ChatGPT-integratie. Wellicht wil dat zeggen dat hij gewoon antwoorden verzint. Of liegt. En er is ook nog een optionele Wellness-app. Benieuwd wie zich daar straks door laat verleiden.