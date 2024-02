Nog een pestmaatregel? België wil straks 1.000 verkeersboetes per uur uitschrijven

Door: REDACTIE

Terwijl ons land een internationale draaischijf blijft in onder meer drugstrafiek, maakt de regering- De Croo extra geld vrij voor de federale politie om… tot 1.000 verkeersboetes per uur uit te kunnen schrijven.

Van 5 naar 9 miljoen (!!) boetes per jaar

Drugsgeweld domineert al tijden het nieuws. Er zijn hele wijken waar de politie eigenlijk niks meer te zeggen heeft. Om de zoveel tijd ontploft er iets in Antwerpen of Brussel. Maar straks zullen 187 personeelsleden bij de federale politie zich permanent bezighouden met het uitschrijven van verkeersovertredingen. Meer specifiek: snelheidsovertredingen van flitspalen en trajectcontroles. Het is de bedoeling dat die dan permanent kunnen werken. Vandaag is de verwerkingscapaciteit 5 miljoen overtredingen per jaar, maar dat zou moeten stijgen naar 9 miljoen.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zegt dat de versterking van het personeelsbestand ertoe zal leiden dat er heel wat lokale trajectcontroles geactiveerd zullen worden. Die werden destijds massaal geïnstalleerd in de strijd tegen het terrorisme en de georganiseerde misdaad, maar vangen eigenlijk geen criminelen. Ook zal er op meer lokale wegen een nultolerantie toegepast kunnen worden.

Géén pestmaatregel

Het gros van de verkeersovertredingen die ons land elk jaar uitschrijft, gaat overigens om erg kleine snelheidsoverschrijdingen. Toch beweert de minister dat het niet om een pestmaatregel gaat. “Overdreven snelheid is één van de drie grootste killers in het verkeer”. De overheid beweert onderzoek aantoont dat trajectcontroles het aantal verkeersongevallen doet dalen. Dat beweert ze ook van de erg lage snelheidsbeperkingen die zich als een olievlek over het land verspreiden, van de verlaagde maximumsnelheid op gewestwegen, van de nieuwe conflictvrije verkeerslichtenregeling, van de acties tegen het GSM-gebruik in de auto enzovoort… Maar er is een probleem: eigenlijk verbetert de verkeersveiligheid in ons land ondanks al die beweringen nauwelijks.