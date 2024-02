Verrassing: Dacia pakt uit met nieuwe Spring

Door: BV

Dacia lanceert een nieuwe Spring. De goedkoopste elektrische auto op de markt (vanaf net geen 22.000 euro) ondergaat een heuse gedaantewisseling. Nochtans was het model pas drie jaar te koop.

Alles wat je kan zien, is nieuw

Het waren drie succesvolle jaren voor de Dacia Spring. Sinds het autootje in 2021 van de Chinese markt (waar hij als Renault te koop is) werd geplukt, gingen er al 140.000 over de toonbank. Het is de derde meest verkochte EV op ons continent. Dacia bleef zelf aan het modelletje timmeren. Eerst kreeg het een herwerkte snoet en vorig jaar kwam er nog een krachtigere motorversie bij. Een bijna geheel nieuwe Spring hadden dan ook maar weinig mensen zien aankomen. Maar hij is er nu toch. Deze lente staat hij bij de dealer.

Alles wat je ziet is nieuw, maar alles wat eronder zit bleef eigenlijk bij het oude. De technische basis bleef dezelfde. De Spring heeft dus nog altijd dezelfde spoorbreedte en wielbasis en verstopt tussen beide assen nog steeds een bescheiden accu van 26,8kWh. De motoren van 45 en 65pk zijn er ook nog altijd. Verfijning is er wel op deze vlakken: de topversies krijgen nu 15”-wielen in plaats van 14”-exemplaren, er wordt voortaan efficiënter vertragingsenergie gerecupereerd, een optionele snellader (30kW) is leverbaar en wie wil kan met een extra stekker zelfs stroom uit de auto halen. Het rijbereik zal voor alle versies meer 220 kilometer bedragen. Maar de prestaties blijven net zo bescheiden als voorheen: een acceleratietijd naar 100km/u van 20 seconden voor de instapversies en van 14 seconden voor de krachtigste motor. Zeg gerust dat de Spring traag blijft. Of bekijk het zoals Dacia: “de Spring is een echte stadsauto”.

Nu ook met frunk

Als je de Spring zo meteen bekijkt, ziet het eruit als een compleet nieuw model. Op het dak na zijn alle koetswerkpanelen nieuw. Hij oogt kloeker, gespierder, moderner en ook Europeser. En er sloop zelfs wat fantasie in het design. De bumpers krijgen bijvoorbeeld stickers waarop je een stadsplan herkent. Hij werd ook wat functioneler. In de koffer past nu 308 liter. Zes procent meer dan voorheen en een ronduit uitstekend volume voor een stadsauto. Met de achterbank plat wordt het zelfs meer dan 1.000 liter. Een ‘frunk’ - koffer vooraan onder de motorkap - kan je nu ook krijgen, als accessoire. 35 liter groot en ideaal voor het opbergen van laadkabels. De laadpoort zit immers ook nog altijd vooraan.

Is de nieuwe Dacia Spring zoveel beter?

Het interieur kan je ook als helemaal nieuw bestempelen. Beter op alle vlakken. Nieuwe zetels, deuren met deurvakken, een groter dubbel handschoenvakje en ook écht fundamentele verbeteringen. Een stuur dat je voortaan in hoogte kan verstellen bijvoorbeeld. Een digitaal instrumentarium van 7” is nu standaard en de topversies - die nog steeds ‘Extreme’ heten - krijgen ook een centraal multimediascherm van 10 inch dat Apple Carplay en Android Auto omvat.

Wat zal de nieuwe Dacia Spring kosten?

Het duurt nog ‘een paar maanden’ eer de vernieuwde Spring bij de dealer staat. Over de prijs wil Dacia nog niks zeggen. Maar het is duidelijk dat àls er al een prijsaanpassing op de planning staat, die erg beperkt zal zijn. De Spring moet immers de goedkoopste EV op de markt blijven.