Renault Scenic is Auto Van Het Jaar

Door: BV

De autosector kent zo ongeveer prijzen voor alles. Sterker nog, de meeste automagazines, websites of zelfs individuele journalisten voelen zich geroepen om hun ‘beste auto van het jaar’ te proclameren. Weinig van dat soort verkiezingen is van belang. Maar dé “Auto Van Het Jaar” (Car Of The Year), die al sinds 1964 wordt toegekend, is een uitzondering. Daarvoor gaat de sector elk jaar op het tipje van z’n stoel zitten. Het is de belangrijkste onderscheiding in de autowereld.

Zeven finalisten, één winnaar

Elk jaar voelt een professionele jury van 60 gespecialiseerde journalisten de nieuwe auto’s aan de tand. Na een eerste schifting worden zeven finalisten weerhouden. Dit jaar waren dat de nieuwe BMW 5-Reeks, Peugeot e-3008, Renault Scénic, Kia EV9, Volvo EX30, BYD Seal en de Toyota C-HR. Inderdaad - zo goed als allemaal elektrische auto’s.

Renault Scenic is Car Of The Year 2024

Op het Autosalon van van Genève is zopas de winnaar bekend gemaakt. Een opvolger voor de Jeep Avenger die het voorbije jaar met de felbegeerde titel mocht pronken. Het is de Renault Scénic die het komende jaar de badge mag dragen. Hij werd onder meer omwille van z’n ruimte, homogene rijgedrag en aantrekkelijke prijs. Joost Bolle, het Vlaamse jurylid voor deze verkiezing omschreef het als volgt: “De Scenic vinkt van de zeven kandidaten de meeste vakjes aan en kan met zijn interessante prijs zeker een rol spelen in een mogelijke doorbraak van de elektrische auto bij particulieren en gezinnen.”