Nieuwe MG3 gaat strijd aan met Toyota Yaris

Door: BV

MG introduceert op het Autosalon van Genève een nieuwe compacte hatchback. Géén zuiver elektrisch model, zoals we van veel Chinese merken gewend zijn, maar een conventionele hybride met minstens één opvallende technische keuze.

Compacte hatchback met hybride aandrijving

De MG3 is bedoeld voor het B-segment. Dat is de compacte klasse, waarin je auto’s vind als de Volkswagen Polo of Renault Clio. Die auto was al te koop in Engeland, maar maakt nog dit jaar z’n intrede in Europa. Daarvoor krijgt hij een compleet nieuwe hybride aandrijflijn ingelepeld. Daardoor lijkt hij vooral de hybride Toyota Yaris in het vizier te nemen.

Zich onderscheiden met het uiterlijk doet de MG3 niet. Het ziet eruit als een traditionele Aziatische hatchback. Heeft wat weg van een Mazda 2, bijvoorbeeld. En ook aan de binnenkant is er niks dat eruit springt - in positieve of negatieve zin. Onderhuids is hij nochtans opvallend. Er wordt immers gebruik gemaakt van een 1.5l benzinemotor die loopt op de efficiëntere Atkinson-verbrandingscyclus en wordt gecombineerd met een elektromotor. Eerste observatie: de combinatie is best krachtig: 190pk en 425Nm. Daarmee belooft het nieuwe model niet alleen zuinig te zijn (4,4l/100km), maar ook snel. De sprint naar 100km/u zal slechts 8 seconden in beslag nemen. Prestaties die je niet lang geleden nog zou associëren met een sportief modelletje. Schakelen moet je niet zelf doen. Daarvoor staat een automaat in die… drie (3, inderdaad - het is geen tikfout) versnellingen heeft. Best, eigenaardig inderdaad.

En wat met de prijs?

Als alles volgens plan verloopt, komt de nieuwe MG3 nog voor de zomer naar België. Een richtprijs is er nog niet, maar er wordt gezegd dat hij minder dan 25.000 euro zou moeten kosten. Ter vergelijking: een (minder krachtige) Yaris Hybrid wisselt vanaf 24.250 euro van eigenaar.