Minder dan 15.000 euro voor een elektrische sedan: komt de BYD Qin naar Europa?

Door: BV

In China stelde BYD - kort voor ‘Build Your Dream’ - een elektrische sedan voor die nogal wat stof laat opwaaien. Het is een compact model. Gevoelig kleiner dan pakweg een Tesla Model 3. De elektrische auto biedt een rijbereik van 420 kilometer. Maar hij val vooral op door z’n prijs: hij kost er omgerekend niet eens 15.000 euro. Volgens de fabrikant wordt elektrisch autorijden daardoor nu eindelijk goedkoper dan rijden op brandstof. Een beetje een eigenaardige uitspraak want volgens EV-voorvechters is elektrisch rijden al jaren goedkoper.

Ook plug-in-hybride voor 10.000 euro

De Qin Plus EV wordt aangedreven door een 134pk sterke elektromotor, die ook nog eens (slechts) 180Nm trekkracht levert. Hij wordt gebouwd met een accu van 48kWh of 57,6kWh voor een rijbereik van respectievelijk 420 of 510km volgens de Chinese testcyclus CLTC. De versie met het grotere rijbereik blijft net onder de 20.000 euro. Er is trouwens ook een stekkerhybride van het model leverbaar. Die geraakt ruim 100km ver voor de verbrandingsmotor moet bijspringen en kost er omgerekend maar zo’n 10.000 euro.

Komt de goedkope BYD Qin Plus EV naar Europa?

Er wordt inmiddels flink gespeculeerd over een Europese introductie van de BYD Qin Plus EV. Maar de fabrikant geeft daar zelf (nog) niks over prijs. Komt hij ooit wél naar Europa, dan hou je best rekening met een forse prijsaanpassing. Het is niet ongebruikelijk dat een Europese carrière auto’s dubbel zo duur maakt. Dat heeft te maken met veiligheids- en milieuvoorschriften en logistiek, maar ook met marktpositionering. Vandaag profileert de Chinese gigant (die meer elektrische auto’s bouwt dan Tesla) zich vooral met een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit, maar niet als een echte prijskraker.